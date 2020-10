Sablazo fiscal a los autónomos: un mínimo de 30 euros más en la cotización desde hoy

No por saberlo de antemano el dolor iba a ser menor. Los autónomos ya saben que desde hoy la factura de sus cotizaciones será 30 euros más costosa. Así lo ha denunciado el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, que ha querido visibilizar el sufrimiento de este martirizado colectivo con un “sablazo injustificable con la que esta cayendo”. En concreto, los trabajadores por cuenta ajena van a tener que abonar a la Seguridad Social 30 euros más en su cuota al aplicar la subida de tipos de cotización que se debió aplicar en enero -tres euros al mes por 10 meses no cobrados si se cotiza por la base mínima-, pero que se había aplazado hasta el mes de octubre con carácter retroactivo, y que no ha sido prorrogada pese a la actual situación sanitaria, en plena segunda ola y con restricciones por toda la geografía nacional.

Hasta ahora, los autónomos estaban pagado el 30% de su base de cotización, aunque desde enero de este año tenían que haber abonado el importe correspondiente al 30,3%. No obstante, este incremento mensual será de tres euros si el autónomo cotiza por la base mínima. Esta subida de las cotizaciones a partir de enero de 2020 se recogía en el Real Decreto-ley, de 28 de diciembre de 2018, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo. “Aplican una subida con carácter retroactivo en el peor momento, ¡qué error!”, ha apostillado Amor en su cuenta de Twitter.

El incremento de los tipos de cotización de los autónomos se acordó con la intención de aumentar el ámbito de protección del Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos (RETA), al incorporar de modo obligatorio la totalidad de las contingencias que hasta el momento tenían carácter voluntario, como la protección por cese de actividad y las contingencias profesionales. El decreto establecía un tipo de cotización por cese de actividad del 0,8% para 2020, del 0,9% para 2021 y decía que, a partir de 2022, el tipo de cotización sería el que se establezca con carácter definitivo para ambos regímenes especiales en la respectiva Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE). De su lado, en el caso de la cotización por contingencias profesionales, el tipo de cotización para este año sería del 1,1%. En 2021, será del 1,3% y a partir de 2022 también se establecerá vía Presupuestos.

Amor ha asegurado que la subida de impuestos formulada en los PGE afectará a 500.000 autónomos y pidió extender los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y las ayudas al cese de actividad para autónomos hasta el 31 de mayo, coincidiendo con la extensión del estado de alarma hasta el 9 de mayo. “Subir el impuesto sobre el diésel significa subir los impuestos a 500.000 autónomos”, señaló. En este sentido, sostuvo que el carburante es esencial para la actividad diaria de medio millón de autónomos. El dirigente de la asociación calificó los Presupuestos para 2021 como “obsoletos y desactualizados” al considerar que no cuentan con las posibles consecuencias de la segunda oleada de Covid-19, “tienen mucha carga ideológica y suben excesivamente el gasto”.