¿Qué pensionistas cobrarán hasta 400 euros menos en su paga extra de Navidad?

Cerca de 75.000 pensionistas cobrarán hasta 400 euros menos en su paga extra de Navidad. Este recorte responde a un cambio de criterio por parte de la Dirección General de Tributos para el descuento que se realiza de forma habitual a aquellos pensionistas que tienen deudas con Hacienda. Es decir, no afectará a los que estén al día con sus obligaciones tributarias.

¿A qué pensionistas recorta Hacienda la paga extra de Navidad?

La retención ya se aplicaba a los nuevos pensionistas, pero se ha extendido al resto de los que están sujetos a algún embargo. El recorte dependerá de la cuantía de la pensión, quedando libre aquellas que no superen el salario mínimo interprofesional (SMI), fijado en 950 euros brutos mensuales para 2020. Una vez se supere esa cifra, se aplica el 30% para los que su pensión no supere el doble del SMI (1.900 euros), el 50% para lo que cobren hasta tres veces el salario mínimo (2.850 euros), el 60% hasta el importe equivalente a cuatro SMI (3.800 euros), el 75% para los que tengan una pensión que no supere los (4.750 euros) y del 90% para el resto.

¿El recorte será igual todos los meses?

El importe ha aumentado este mes debido a que en los meses de paga extra (noviembre y junio) se estaba deduciendo menos importe de que correspondía a un grupo de pensionistas morosos, según explican desde la Seguridad Social. La retención a los que tienen deudas con Hacienda es mayor en noviembre por ser mes de paga extra, por lo que a partir de dieciembre no se aplicará, según indica Europa Press.

Es posible que ya haya visto este recorte en su paga extra. Aunque, la Seguirdad Social ordena el pago de la extra junto con la nómina de noviembre entre el 1 y 4 de diciembre, algunos los bancos suelen adelantarlo al 25 de noviembre.