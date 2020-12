Economía circular: un impulso clave para la UE y la recuperación

La filosofía de usar y tirar está llegando a su fin. Así lo exige el planeta y la escasez de materias primas. En los últimos años, estamos siendo testigos de una revolución del modelo productivo y de consumo que será clave para impulsar la recuperación económica en esta crisis. La transición ecológica es concebida como un foco de nuevas oportunidades, pero su implantación en todos los sectores económicos y en la sociedad se está topando con ciertos impedimentos. En este proceso hacia un futuro más verde, la economía circular, que pretende extender el ciclo de vida de los productos reutilizando, reparando y reciclando, es una estrategia clave. Varios expertos pusieron de manifiesto cuáles son las prioridades, los retos y las mejoras necesarias en la mesa de análisis y debate «Economía circular» organizada por LA RAZÓN.

El acto contó con la participación de expertos en el sector como Sara Barberá, Gerente de Sostenibilidad, Calidad y Medioambiente del Área de Servicios Urbanos y Medioambiente de Acciona; Luis Morales, consultor de economía circular y fundador de CIDEC; Ángel Fernández Homar, Presidente de la Fundación para la Economía Circular; Vicente Galván López, Director General de Economía Circular de la Comunidad de Madrid; y Luis Mecati, Subdirector de Economía Circular, Salud y Biodiversidad de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Este nuevo modelo de economía es una oportunidad, así lo expresaron todos los ponentes. Por su parte, Sara Barberá considera fundamental promover un mayor colaboración público-privada y cambios legislativos que favorezcan la transición a un modelo de economía circular. «Aunque el sector empresarial está cada vez más dispuesto a avanzar en este sentido, el marco regulatorio cambia muy despacio. Así pues, pese a que crece el compromiso institucional con la economía circular, aún nos encontramos con frenos por ejemplo en las normativas técnicas», expresó la Gerente de Sostenibilidad, Calidad y Medioambiente del Área de Servicios Urbanos y Medioambiente de Acciona. «Pero para avanzar hacia la economía circular no tenemos que fijarnos solamente en la fase de reciclaje y revalorización, sino que debemos evaluar todo el ciclo de vida del producto, desde su diseño. Es esencial que se conciba pensando en facilitar la reutilización de los materiales una vez sea desechado», añadió.

Barberá recalcó el papel de la innovación y los avances tecnológicos que hacen posible dar una nueva vida a lo que antes eran residuos, reduciendo costes y haciendo la economía circular un modelo productivo rentable social y empresarialmente.

Trabas administrativas

Luis Morales, consultor de economía circular y fundador de CIDEC, hizo hincapié en la oportunidad que supondrá el cambio hacia una economía circular para Europa como potencia: «Los sectores industriales y productivos de Europa se están quedando rezagados en cuanto a las nuevas innovaciones tecnológicas frente a Estados Unidos, China e Israel». «Europa ha visto en la economía circular un nuevo filón para posicionarse otra vez como potencia relevante a nivel económico», apostilló.

En cuanto al reciclaje, Morales puso el foco en el poco afán que hay por parte de las administraciones por dar una segunda vida a los productos. «Hay modelos que no entendemos que en España no se implanten, sobre todo si dejamos de hablar de residuo y empezamos a hablar de recurso. En España solo tenemos desguaces de coches y funcionan muy bien. Sin embargo, la gente cogería una chapa o un poco de cable que funciona del punto limpio y se lo llevarían a casa por no generar residuos. La ciudadanía podría intervenir en centros de preparación al reciclaje o de reutilización y no se está haciendo. No entendemos muy bien por qué, porque realmente no requieren de mucha inversión, el problema son las certificaciones», denunció.

El diseño, clave para mejorar

Los datos de reciclaje en España van a empeorar próximamente. «Ahora se están midiendo como reciclados aquellos residuos que entran en las plantas de reciclaje, no los que realmente se aprovechan. Cuando apliquemos los nuevos criterios de las directivas, nos encontremos con una disminución respecto a los datos que tenemos en este momento», explicó Ángel Fernández Homar. Para combatir estas cifras, el diseño aparece de nuevo en el debate de la mano de la educación. «Se calcula que el 80% de los impactos que produce un producto a lo largo de la cadena de valor dependen del ecodiseño. Por ello, si queremos tener productos ecodiseñados, hay que empezar por las universidades, introduciendo asignaturas de este tipo», dijo el Presidente de la Fundación para la Economía Circular.

Fernández Homar también relaciona el avance de la economía circular y el reciclaje con la existencia de incentivos que los potencien. «Si nos tiene que salir más barato hacerlo bien que hacerlo mal, la parte fiscal nos puede ayudar mucho. Si nosotros diseñamos para que se pueda reparar, pero legislamos para que el IVA de las piezas de repuesto o los costes laborales que tienen las personas que trabajan en plantas de recuperación o de reparación sean más bajos, eso va ayudar a incentivar estas actividades», subrayó.

Inversión escasa

Sin embargo, desde el Gobierno la apuesta por este nuevo modelo verde no va ligada a un respaldo económico. «Vamos a recibir los fondos de recuperación de Europa. Hay un paquete de 60.000 millones de euros que llegan y a las comunidades autónomas para la gestión de residuos van a llegar 500 millones. Eso es un indicador claro de la importancia que se le da a nivel país. Esas cifras son absolutamente insuficientes», alertó Vicente Galván López, Director General de Economía Circular de la Comunidad de Madrid. Retomando lo expuesto por Sara Barberá acerca de las trabas que pone la legislación, Galván dijo lo siguiente: «En el caso del plástico que se usa para las botellas, el PET, resulta que la materia virgen está a 700 euros la tonelada y el reciclado a 1.300. Hay que hacer circular a toda la Administración que participa. No puede ser que legisle el ministerio de Transición Ecológica y que el ministerio de Economía no esté nunca».

La economía circular debe ser en el contexto actual un impulsor para salir de esta crisis, pero este logro jamás será posible sin colaboración. «Tenemos que ir hacia una política de cooperación y coordinación entre las administraciones, la industria y los sectores económicos para tratar de avanzar y buscar este modelo de crecimiento que nos saque primero de esta crisis que estamos sufriendo por la pandemia y que avance hacia un futuro mucho más verde y ecológico», expuso Luis Mecati.

El subdirector de Economía Circular, Salud y Biodiversidad de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) tampoco cree que sea posible si la ciudadanía no acepta su parte de responsabilidad y toma las riendas del cambio. «El primer paso sobre el que tenemos que mentalizarnos es actúa localmente, piensa globalmente. Cada ciudadano tiene que tener muy claro que su comportamiento está ayudando a mejorar la calidad del aire, la calidad ambiental del sonido, está ayudando a generar menos residuos y está ayudando a hacer un uso sostenible de un recurso escaso como es el agua», subrayó Mecati.