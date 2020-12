Así se han forrado ya algunas farmacéuticas con la vacuna sin haber suministrado aún ni una sola dosis

Nunca en la historia de la humanidad se había seguido tan de cerca el desarrollo de una vacuna. Quizá porque en el pasado, mientras se creaban otros antídotos, los ciudadanos no estaban tan hiperconectados a la información como ahora o quizá también porque, desde la II Guerra Mundial, el planeta no había vivido una crisis global tan profunda, lo cierto es que los avances de Moderna, Pfizer o AstraZeneca se están siguiendo como el minuto a minuto de un partido de fútbol. Ese seguimiento tan intenso y las expectativas que se han generado alrededor de algunos de estos tratamientos están impulsando a las compañías que los están desarrollando de tal forma que, sin haber suministrado todavía una sola de sus vacunas -la UE, por ejemplo, ha firmado acuerdos para comprar 1.400 millones de dosis que sólo materializará si las vacunas son declaradas seguras por la Agencia Europea del Medicamento-, el valor bursátil de algunas de ellas se ha disparado. En especial, el de la compañía que parece tener la vacuna más prometedora y que antes llegará al mercado, Moderna.

Desde comienzos de año, los títulos de este laboratorio se han revalorizado un 700%, desde los 19 dólares con los que abrieron 2020 hasta los 143 en que cotizaban ayer. Solo en el mes de noviembre, cuando comenzaron a llegar las noticias positivas sobre las pruebas de la candidata a vacuna de la Covid-19, el valor se disparó algo más del 127%. En su espiral alcista, Moderna ha arrastrado a la farmacéutica española Rovi, que será una de las compañías que ayudarán al laboratorio americano a producir su vacuna fuera de EE UU. En lo que va de ejercicio, los títulos de esta compañía se ha revalorizado un 61%, de desde los 25 euros por acción en que arrancaron el año hasta superar los 41 euros por título.

CureVac, otra de las compañías inmersas en la carrera de la vacunación, también ha vivido unos vertiginosos meses en bolsa. Sus títulos debutaron en el Nasdaq americano a un precio de 6,20 dólares y ahora rondan los 97 dólares. España tiene previsto adquirir 23,4 millones de dosis de sus vacunas.

Ensayos

Por ahora, el desbocado “rally” de Moderna, que ha arrastrado al resto del mercado -el selectivo español Ibex 35 cerró el mejor mes de su historia en noviembre, con una subida del 25%- se basa en la efectividad que, según afirma, ha demostrado en las pruebas que ha realizado. La compañía ya ha solicitado tanto a la UE como a EE UU la aprobación para la comercialización de su vacuna, después de que el estudio de fase 3 de la vacuna, que incluyó a 30.000 participantes, mostrase una efectividad del 94,1%, una tolerancia generalmente buena, y no identificase problemas de seguridad graves hasta la fecha. Moderna afirma también que la eficacia de la vacuna contra los casos más graves de Covid-19 es del cien por cien. Ayer mismo, la UE avanzó que la vacuna podría recibir luz verde y empezar a distribuirse el próximo el 12 de enero.

Que la explosión bursátil de compañías como Moderna, que en sus diez años de vida aún no tiene ningún producto que haya sido aprobado para su comercialización, se consolide o se convierta en un mero movimiento especulativo del que muchos ya han sacado tajada sólo se podrá comprobar con el tiempo. Como explicó hace unas semanas la viróloga del CSIC Margarita del Val, una de las voces más reputadas y respetadas en España al hablar del coronavirus, cuando se vacunen a diez millones de personas sabremos si hay algún efecto adverso de las vacunas. Para la viróloga hasta que no reciban la inyección las personas de riesgo y se compruebe si les protegen de un coronavirus severo y de la muerte, “el éxito no está garantizado en absoluto”. Será en los próximos meses cuando se conozca la efectividad del antítodo porque “realmente todavía no se sabe”. “Puede funcionar o no”, advirtió. De no hacerlo, supondría no sólo un auténtico mazazo para Moderna o Pfizer sino para el conjunto de la humanidad, que ha depositado buena parte de sus esperanzas de volver superar la nueva normalidad en estos antídotos desarrollados en tiempo récord.