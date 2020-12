La incertidumbre sobre el futuro del sistema de las pensiones genera preocupación y dudas a partes iguales entre los españoles. De hecho, la inmensa mayoría no tiene demasiadas esperanzas en las prestaciones públicas, ya que nueve de cada diez creen que no recibirán ninguna pensión pública cuando alcancen la edad legal de jubilación o que no será suficiente para mantener el nivel de vida, según un estudio de ING.

Ante esta preocupación surge una alternativa: los planes de pensiones privados. Pero, ¿a qué edad compensa empezar a ahorrar para la jubilación? Es cierto que nunca es tarde para sumar un colchón que complemente la pensión, pero cuanto antes se empiece, más fácil será tener una jubilación generosa, explican desde el comparador de productos financieros HelpMyCash, que ha consultado a diferentes expertos para saber cuál es el mejor momento para contratar un plan de pensiones.

¿A qué edad debería empezar a aportar a un plan de pensiones?

Los expertos coinciden en que el mejor momento es cuando el trabajador se incorpora al mercado laboral. Conforme se empiezan a generar ingresos, es conveniente planificar el ahoro para la jubilación, según explica Xavi Blanqet, director de soluciones de haorro de Banco Sabadell.

Cuanto antes se empiece, menos costará generar alcanzar la cantidad suficiente como para tener una buena jubilación. “El mayor aliado en una inversión a largo plazo es el tiempo”, explica José González, director de pensiones de Santander Asset Management, en declaraciones a HelpMyCash, por lo que “una de las grandes ventajas de empezar cuanto antes es que permite que el interés compuesto trabaje por nosotros”. Además, las aportaciones anuales serán menores porque hay más tiempo por delante.

También hay que tener en cuenta el aumento de la esperanza de vida. Los jubilados cada vez disfrutan de más años de pensión hasta su fallecimiento. En el caso de los planes de pensiones privados se necesitará “un buen colchón financiero si queremos mantener nuestro nivel adquisitivo”, indica José Manuel Guinea, encargado de la relación con los inversores de la gestora Finizens.

¿Cuanto dinero debemos destinar al ahorro para la jubilación?

Conviene destinar entre un 10% y un 20% de nuestros ingresos al ahorro a largo plazo. De ese porcentaje, “entre un 30% y un 50% podría ir a un plan para complementar nuestros ingresos una vez jubilados”, comenta Pablo Tellería, encargado de la relación con los inversores de InbestMe.

Es recomendable diversificar el ahorro y no destinarlo íntegro a un plan de pensiones, ya que ese dinero no se podría retirar, excepto en algunos casos puntuales, como encontrarse en una situación de desempleo de larga duración (estar apuntado como demandante de empleo ininterrumpidamente durante, al menos, doce meses), incapacidad laboral, situaciones de dependencia severa o gran dependencia, enfermedad grave o fallecimiento del titular.

Desde marzo de este año también se podría liquidar el plan de pensiones en situaciones de desempleo como consecuencia de un ERTE y el cese de actividad o la reducción de la facturación de los autónomos en un 75% o más.