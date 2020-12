Ferrovial no quiere perder el paso en la carrera por el hyperloop. Aunque el conocido como “cuarto medio de transporte” todavía no es una realidad y muchos dudan de que llegue a serlo, la compañía española ha decidido tomar posiciones en un proyecto que todo el mundo coincide está desarrollando investigaciones que, incluso en el caso de fracasar, podrían tener aplicaciones prácticas en el campo del transporte. Para no perder el tren, la compañía española e Hyperloop Transportation Technologies han firmado un acuerdo que permitirá a las dos empresas analizar proyectos del sistema hyperloop en Estados Unidos, según han informado ambas compañías.

Ferrovial e HyperloopTT trabajarán juntos en tareas que incluyen el análisis de desarrollo de rutas, operación y mantenimiento para la tecnología hyperloop, trabajos de ingeniería y construcción, y operación y mantenimiento para soluciones de pasajeros y carga para proyectos específicos dentro de Estados Unidos. El acuerdo establece los términos principales para que ambas empresas identifiquen oportunidades para trabajar juntas en la consecución de proyectos específicos.

Cuarto medio de transporte

Hyperloop es un nuevo modo de transporte que cuenta con una vía de tubo de presión reducida, un sistema de levitación magnética pasiva y un motor eléctrico lineal que se utiliza para propulsar cápsulas autónomas que transportan pasajeros y/o carga. La baja resistencia del aire y la falta de fricción hacen posible que los vehículos alcancen velocidades muy altas, cercanas a los 1.000 kilómetros por hora, con un uso mínimo de energía.

En 2018, en asociación con HyperloopTT, los funcionarios del Gobierno encargaron un estudio de viabilidad para el primer Hyperloop de varios estados de Estados Unidos en la región de los Grandes Lagos, que conecta Chicago, Cleveland y Pittsburgh. El estudio, publicado en diciembre de 2019, determinó que la tecnología y la ruta eran factibles. En Francia, HyperloopTT está ejecutando actualmente pruebas a gran escala para establecer certificaciones de seguridad y seguros, además de optimizar e integrar completamente los componentes técnicos del sistema. HyperloopTT también está trabajando en el primer sistema hyperloop comercial del mundo de 3-5 kilómetros en el Emirato de Abu Dhabi. En España, la compañía valenciana Zeleros desarrolla también un proyecto de hyperloop.

Ferrovial ha lanzado recientemente su nueva plataforma de innovación abierta Foresight, para explorar el futuro de las infraestructuras de transporte y la movilidad. Foresight es un espacio digital para crear juntos dentro del ecosistema de innovación con clientes, startups y otros agentes del sector para un futuro mejor con visión a largo plazo. Foresight sirve como punto de encuentro para colaborar en nuevos proyectos e intercambiar conocimientos sobre nuevas tendencias y tecnologías.

Las contribuciones de Ferrovial al desarrollo de las redes ferroviarias de pasajeros de alta velocidad en Europa y en todo el mundo y el compromiso incansable de la compañía por conectar comunidades y personas, hacen de la compañía un socio ideal para entregar la próxima generación de infraestructura.