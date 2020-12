El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, denunció este sábado que el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, hace “lobby” junto a la exministra de Empleo Fátima Báñez contra la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). “Él preside la CEOE. Se puso a sí mismo un sueldo de más de 25.000 euros al mes” y “ella hizo la cruel y precarizadora reforma laboral del PP”, señala Echenique en un mensaje en redes sociales haciéndose eco de la noticia de LA RAZÓN y el sueldo de Báñez. “Él la fichó y le puso un sueldo de más de 17.000 euros al mes”.

Juntos hacen lobby para que no se toque la reforma laboral y congelar el SMI en 950€. pic.twitter.com/JX4jFRe6bt — Pablo Echenique (@PabloEchenique) December 19, 2020

“Juntos hacen lobby para que no se toque la reforma laboral y congelar el SMI en 950 euros”, afirma el portavoz de Unidas Podemos en el mensaje contra el presidente de la patronal. Los directivos de la CEOE accedieron a la incorporación de Báñez a la Fundación de la patronal con la condición de que su trabajo fuera no remunerado, al tratarse de un proyecto solidario basado en la voluntad colaborativa de las empresas y socios de la organización. No obstante, fuentes cercanas a la dirección de la confederación han explicado a este diario que no fueron informados de este cambio de situación contractual de Báñez y, por tanto, no dieron el visto bueno a que se le proporcionara ni un sueldo ni ningún tipo de remuneración.

La decisión la tomó directamente el propio Garamendi, al margen del Comité Ejecutivo, al que no informó previamente, situación que no ha gustado a los directivos, que critican abiertamente el personalismo en algunas decisiones no consensuadas de la entidad. La exministra llegó a solicitar hasta 300.000 euros para aceptar el cargo, aunque finalmente se vieron reducidas sus expectativas. Además, cuenta con una secretaria personal a su disposición.

Garamendi ya estuvo envuelto en la polémica nada más acceder al cargo de líder de los empresarios españoles. El presidente de la CEOE se otorgó nada más acceder al cargo un sueldo de 300.000 euros al año, que ya fueron motivo de crítica entre algunos miembros de la patronal, al entender que era una cantidad excesiva, máxime cuando el puesto había sido solo representativo tras el fin de la presidencia de Gerardo Cuevas. A esa cantidad hay que sumar otros 50.000 euros en concepto de pluses, más de los gastos de representación.