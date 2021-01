Las pernoctaciones extrahoteleras se hunden hasta el 75% en noviembre

En el sector turístico la luz al final del túnel todavía queda tan lejana que es imposible divisarla. Y buena prueba de ella son los nefastos datos que ha vuelto a arrojar la Encuesta de ocupación en alojamientos extrahoteleros durante el mes de noviembre: Las pernoctaciones en apartamentos turísticos, campings, hoteles rurales y albergues turísticos se desplomaron un 75% en comparación con el mismo mes del año pasado, lo que se traduce en apenas 1,4 millones de estancias, muy lejos de las 5,8 millones de pernoctaciones registradas en el mismo mes de 2019, según confirman los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicados esta mañana.

Este descenso interanual, el más acusado desde el pasado mes de julio, es resultado de la disminución de las pernoctaciones de los españoles en un 62,1% y del desplome en un 80,7% de las realizadas por los extranjeros. De esta manera, en los once primeros meses de 2020 se produjeron 50,3 millones de pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros, un 58,2% menos que en el mismo periodo de 2019. De ellas, 31,5 millones han sido realizadas por viajeros residentes (-35,5%) y tan solo 18,8 millones por visitantes de fuera de nuestro país (-73,7%).

Con la caída de noviembre se acumulan ya nueve meses consecutivos de retrocesos interanuales en las pernoctaciones realizadas en este tipo de alojamientos, lo que agrava las dificultades para este sector, que no logra levantar el vuelo por culpa de las sucesivas restricciones. De hecho, la situación actual hace que muchos alojamientos opten por no abrir. Las cifras no dejan lugar a dudas, ya que durante el mes de noviembre de 2020 abrieron en España 85.601 alojamientos extrahoteleros, un 33,3% menos que en el mismo mes de 2019, lo que representa un 61,1% del total del directorio de establecimientos en ese mes.