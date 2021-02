Cómo se determina el precio del oro y la plata

Los metales preciosos como el oro siempre han sido valores refugio en épocas convulsas. Sin embargo, en esta crisis se ha mantenido a la baja junto al resto de activos, una lacra de la que solo se ha librado el bono a dos años americano. La plata, por su parte, llevaba mucho tiempo sufriendo una tendencia a la baja hasta que han entrado en escena los foreros de Reddit. Este pasado lunes, la plata superó la barrera de los 30 dólares por onza después de que los inversores minoristas coordinados a través del foro Wall Street Bets, del agregador de noticias Reddit, pusieran a este metal precioso en su punto de mira. Estos inversores minoristas ya habían conseguido subidas muy elevadas de empresas a la baja como GameStop, AMC, Blockbuster o Blackberry durante las últimas semanas. Todo lo que sube baja y hoy el precio de la plata ha vuelto a desinflarse. Borja Ribera, profesor de Bolsa en EAE Business School y asesor de GVC Gaesco, explica a LA RAZÓN cómo se determina el precio del oro y de la plata.

De qué dependía

En su origen, el precio del oro dependía de la London Gold Fixing Association. Sus cinco miembros (lo cinco mayores banqueros, comerciantes y refinadores de metales preciosos) fijaban el precio en dos ocasiones al día por teléfono: la primera a las a las 10:30h y la segunda a las 17:00h, hora londinense. El presidente comunicaba un precio acorde al precio de mercado y los miembros se lo transmitían a sus clientes a la espera de recibir sus órdenes de compra y venta. La primera vez que se fijó fue en 1919. En 2015, fue reemplazado por The London Bullion Market Association (LBMA) Gold Price. El precio sigue fijándose dos veces al día, en este caso a las 10:30h y las 15:00h, en dólares estadounidenses. No obstante, tal y como explica Ribera, esta referencia ha quedado obsoleta y ya no hay nadie que marque un precio. El precio lo marca el mercado.

De qué depende hoy en día

El precio del oro varía en función de la oferta y la demanda. “Principalmente, el precio de los metales preciosos depende de los futuros”, explica Borja Ribera. Es decir, con los contratos de futuro se pacta el precio de un activo para una fecha futura. Con ese pacto, los inversores acuerdan vender y comprar el activo a un precio que se fija en el momento actual en el que se firma el contrato para un fecha concreta del futuro. “Como en todas las materias primas, hay una contraprestación, en este caso en oro, si finalmente no se vende ese futuro. Esto se hace porque los futuros de las materias primas están pensados para un uso de los interesados”, añade el profesor del EAE Business School.

CME Group es una empresa reúne a compradores y vendedores para operar con futuros y opciones. Se trata del mercado a donde se va a comprar y vender activos como el oro, por lo tanto, no marca un precio como tal, pero sí que es la referencia de su precio de mercado, explica Borja Ribera.

Como materias primas, el precio del oro y la plata se ve afectado también por factores como: la minería (de la que depende la oferta); la incertidumbre económica y geopolítica; la demanda de los sectores interesados en estos material (sobre todo la industria joyera); y las tasas de interés, principalmente de la Reserva Federal, ya que cuando las tasas que ofrece la deuda soberana de EE UU aumentan, la cotización del oro se ve afectada negativamente y los inversores apuestan por los títulos de renta fija.