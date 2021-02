El 40% de las empresas españolas tiene problemas para cubrir sus gastos financieros

Detrás del titular de la mejora de las expectativas de crecimiento de España para este año de la Comisión Europea hay un sinfín de «peros» y algunos no son menores. El Ejecutivo comunitario se teme que, una vez que el Estado retire la respiración asistida que mantiene a flote a buena parte del sector empresarial español, las insolvencias lleguen en cascada. En oleada, según su terminología. Un negro presagio que avalan algunos de los datos que se manejan en el seno del Banco de España. Su director general de Economía y Estadística, Óscar Arce, ha asegurado que el 40% de las compañías españolas «tienen dificultades para cubrir sus gastos financieros con sus resultados de 2020».

Durante su intervención en la presentación del «Informe Económico y Financiero» de Esade, Arce ha advertido de que el aumento de la presión financiera sobre las compañías por el coronavirus «ha sido muy notable». Según los datos que maneja el supervisor financiero, con respecto a 2019 se ha disparado en 27 puntos el número de empresas que no pueden cubrir sus gastos financieros, hasta situarse en torno al 40% de las empresas españolas. Una situación que resulta todavía más dramática en el caso de la hostelería y el ocio nocturno, donde se ha disparado hasta el 75%.

Insolvencias

No obstante, muchas de estas empresas lograrán, según las previsiones del Banco de España, sortear esta difícil situación y seguir adelante, lo que no obsta para que las insolvencias, como advirtió la Comisión Europea, vayan a incrementarse de forma importante en los próximos meses. El Banco de España prevé que, en un escenario más benigno en el que los efectos de la crisis no son permanentes para la mayor parte del tejido empresarial, las empresas en insolvencia se situarían en torno al 14%, cuatro puntos por encima del 10% en el que este indicador se situaba en 2019. Pero si las cosas empeoran más de lo esperado y se da un escenario más perverso, con efectos persistentes a futuro, el porcentaje alcanzaría el 18%.

Arce ha explicado que, hasta ahora, las políticas económicas han contribuido a mitigar los riesgos de liquidez que tenían las empresas, pero advirtió de que la presión se está trasladando a la solvencia. Las medidas tomadas hasta ahora, aseguró, «han permitido que ese shock inicial de liquidez se sortease relativamente bien». Pero «conforme la crisis está siendo más larga y profunda», el foco de preocupación se desplaza de la liquidez a la solvencia, ha advertido Arce, que ha pedido herramientas para poder reestructurar empresas pequeñas que son viables.

No es la primera vez que el Banco de España alerta en los últimos meses de la delicada situación que atraviesa el tejido empresarial español. El pasado mes de agosto, en un informe titulado «Las necesidades de liquidez y la solvencia de las empresas no financieras españolas tras la perturbación del Covid-19», calculaba que una cuarta parte de las compañías españolas iban a estar a finales del pasado año en una situación de quiebra técnica, esto es, su patrimonio neto es negativo.

El informe resaltaba que el deterioro más acusado lo padecerían las pymes, y con mayor intensidad las dedicadas al turismo y ocio, los sectores más golpeados por la pandemia. Según el informe, más del 45% de las compañías del sector de la hostelería, ocio y restauración corrían serio riesgo de impago si no se contenía la crisis del coronavirus.