El Ibex conquista pero no consolida su ataque a máximos

Jornada de más a menos dentro de nuestro selectivo, donde hemos llegado a sobrepasar niveles del mes de enero, donde cosechamos máximos anuales. Una vez tocada esta resistencia nuestro selectivo ha ido perdiendo fuerza según avanzaba la jornada y le ha costado no perder los 8300 puntos.

El optimismo inversor continua y vemos a los principales índices a nivel mundial cerca de máximos. El índice que peor comportamiento está teniendo es el selectivo tecnológico norteamericano, que después de ser el que mejor retorno ha tenido desde la recuperación que se ha dado de la renta variable después del impacto negativo que tuvo el inicio de la pandemia, no logra cosechar de nuevo máximos históricos. Esta circunstancia sería anecdótica de no ser por el inestable comportamiento que están teniendo las compañías de mayor capitalización bursátil, que parecen reflejar el miedo inversor dentro de unos activos que parecen ser el principal foco de incertidumbre ante una posible burbuja. Y es que los bancos centrales están ya pendientes de la disyuntiva a la que se enfrentarán en los próximos años o meses, la eliminación o retirada de las políticas expansivas que se han incrementado durante esta crisis, puede provocar una sensación real de temor a los inversores siempre que esta actuación comience si la economía todavía no se encuentra en unos niveles óptimos de crecimiento y la masa monetaria inyectada no sea absorbida por el sistema de una manera natural.

En el plano corporativo, IAG continúa su escalada espectacular y ya se aproxima a los máximos que marcó el verano pasado. Quien parece no levantar cabeza es el sector renovable que sigue en una espiral de movimientos bajistas sin freno al menos por el momento, pero donde no se ve ninguna causa sólida que fundamente el retroceso del sector.