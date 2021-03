El Círculo de Empresarios duda de la capacidad del Gobierno de ejecutar los 27.000 millones de los fondos UE

“Un previsión excesivamente optimista” para aspirar a ejecutar 27.000 millones de los fondos europeos este año, tal y como ha previsto el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Esa una de las principales conclusiones puestas de relieve en el documento Los Fondos Europeos de Recuperación y Resiliencia: una oportunidad que debemos aprovechar, que ha sido presentado por el presidente del Círculo de Empresarios, John de Zulueta, y el presidente del Grupo de Trabajo de Economía y Unión Europea, Juan María Nin.

En él concluyen que existen varios riesgos potenciales que pueden dar al traste con el objetivo marcado. Por un lado, se trata de un importe financiado a través de emisiones del Tesoro y “que se espera recuperar cuando lleguen los desembolsos de Bruselas siempre que se hayan cumplido los hitos de unos proyectos que no podrán iniciarse, probablemente, hasta el segundo semestre”. Pero recuerdan que existe el riesgo potencial añadido de no percibirlos si no se cumple la condicionalidad exigida, “lo que incrementaría todavía más el déficit público”. Constituye, por tanto, “un objetivo ambicioso que debe servir de estímulo para incrementar la capacidad de ejecución”, han remarcado los empresarios.

El Círculo de Empresarios ha hecho público un documento sobre la importancia de los Fondos Europeos de Recuperación para superar la grave crisis que ha generado la pandemia y reitera que es una oportunidad única para hacer las reformas estructurales que tanto necesita España y no será aceptable desaprovecharla por un fracaso en la ejecución. Zulueta cree que España se enfrenta a este reto en unas condiciones especialmente difíciles, con una de las mayores caídas de actividad económica, una prolongación de la crisis sanitaria, una serie de sectores productivos duramente afectados que dan muestras de agonía, a lo que hay que añadir un “Gobierno sin una estrategia cohesionada y con una clara división interna”.

El presidente del Círculo ve los fondos como una oportunidad “histórica” para salir de la crisis en la que el país se encuentra, no solo como consecuencia de la pandemia, sino “por años de inestabilidad política con gobiernos débiles que no han sido capaces de poner en marcha las reformas estructurales que viene reclamando la economía española desde hace años”. También ha alertado de que el Ejecutivo se encuentra ante el reto de hacer frente a unas condiciones “especialmente difíciles”, con una de las mayores caídas de actividad económica y una prolongación de la crisis sanitaria, a la que se añade su falta de estrategia cohesionada y “una clara división interna”.

“Estos fondos constituyen una relevante muestra de solidaridad y un gran paso adelante en el proceso de construcción europea, pero a la vez plantean un importante desafío en cuanto a la ejecución eficaz de tan elevado volumen de recursos”, ha añadido, tras recordar que el Círculo viene defendiendo desde hace meses que la salida de la crisis pasa por alcanzar una estrategia política, económica y social que sea ampliamente compartida por la mayoría de los grupos políticos.

Zulueta también ha valorado que exista una “estricta” condicionalidad entre el desembolso de los fondos y el avance en la ejecución de las reformas estructurales más urgentes para lograr un “modelo productivo más competitivo, sólido, resiliente, tecnológico, sostenible y generador de mayor crecimiento, empleo, igualdad y bienestar”. En este punto, ha indicado que entre las reformas más importantes se encuentran la de pensiones, laboral, la unidad de mercado, la financiación autonómica o la sostenibilidad de la deuda pública.

Por otro lado, ha incidido en que es importante que se apliquen criterios que permitan que las empresas de todo tamaño puedan acceder a los fondos, ya que, según ha explicado Zulueta, las grandes tendrán los mecanismos para conseguir la financiación necesaria, por lo que será necesario velar por que las pymes tengan la suficiente información para poder participar “con garantías” en estos fondos.

Los empresarios recomiendan que el plan nacional y la selección de proyectos de inversión a financiar deben realizarse “con el mayor rigor y en base a criterios estrictamente técnicos y no políticos”, y que el sector privado debe estar “estrechamente implicado” en la definición de prioridades de sistemas de identificación y selección de los proyectos de inversión, a través de las organizaciones representativas y de su participación en grupos consultivos.

Por otro lado, piden que haya coordinación entre los distintos niveles de las administraciones que vayan a estar implicadas en el proceso “para evitar solapamientos y asegurar la eficacia y evitar retrasos en la ejecución” y que la ejecución de reformas estructurales vaya en paralelo a la puesta en marcha de inversiones para garantizar la recepción semestral de los recursos. Además, ven fundamental que el Gobierno se comprometa a acometer un proceso de consolidación fiscal que permita situar la deuda pública en niveles sostenibles a medio plazo, entre otras medidas.

Sobre el plan de ayudas de 11.000 millones, Zulueta ha afirmado que cree que hay “una descoordinación interna” en el Gobierno y ha resaltado que solo una pequeña parte parece que van a ser ayudas directas y que la mayoría serán deuda subordinada o préstamos. “España solo ha invertido un 3% del PIB en ayudas a empresas, una de las cifras menores de toda la Unión Europea”, ha recordado, tras apuntar que esto sí que se ha echado en falta, porque “hay muchas empresas que han caído por el camino y muchas más que van a caer”.