La inversión en startups se recupera y llega a 3.100 millones

El ecosistema de startups en España cerró 2024 con una inversión total que superó los 3.100 millones de euros, lo que supone un incremento del 36% respecto a 2023, según el informe anual del Observatorio de Startups, elaborado por la Fundación Innovación Bankinter. Se trata de un punto de inflexión en la evolución del sector tras dos años de descenso continuado.

El aumento del interés de los inversores internacionales, el retorno de las megarrondas y una mayor actividad en las fases avanzadas de financiación explican el incremento experimentado el pasado año. Así, el informe destaca que el crecimiento de la inversión ha sido impulsado principalmente por la entrada de capital extranjero. Y es que la inversión en rondas lideradas exclusivamente por fondos internacionales creció un 134% respecto a 2023, lo que refleja un renovado interés en el ecosistema español por parte de fondos procedentes de Estados Unidos y otros países europeos. Estas rondas, en su mayoría de Serie C y Growth, han permitido a scaleups españolas captar financiación clave para su expansión internacional.

El tamaño promedio de las rondas de inversión se incrementó un 58%, alcanzando los 9,6 millones de euros, una cifra que no se veía desde 2021. Sin embargo, este aumento en el volumen total contrasta con la disminución del 14% en el número de operaciones, una tendencia que afectó especialmente a las startups en fases iniciales (Pre-seed y Seed), donde el acceso a financiación se ha vuelto más complicado debido al endurecimiento de los criterios de los inversores.

La inversión se ha concentrado principalmente en las fases avanzadas del ciclo de vida de las startups, como las rondas de Serie C y Growth, que han registrado un incremento del 66% en las megarrondas (superiores a 50 millones de euros), alcanzando un total de 15 operaciones de este tipo. Por el contrario, las rondas en fases iniciales han perdido protagonismo, lo que plantea, tal y como recoge el informe, un reto para la sostenibilidad del ecosistema a largo plazo, ya que limita la aparición de nuevas scaleups y unicornios.

Asimismo, el análisis refleja una polarización creciente en el origen de los fondos que invierten en startups españolas. En este sentido, los fondos internacionales representan el 15% del total de operaciones, pero concentran más del 50% del volumen total invertido, lo que pone de manifiesto su capacidad para liderar rondas de gran tamaño. Los fondos locales, por su parte, a pesar de representar el 63% del total de operaciones, tienen un peso en el volumen económico total del 15%, dado que se enfocan en fases iniciales y proyectos de menor tamaño. En cuanto a las rondas mixtas, en las que participan tanto fondos locales como internacionales, cayeron un 46%, lo que evidencia una menor cooperación entre ambos tipos de inversores.

Barcelona, Madrid y Palencia

Por situación geográfica, Barcelona lidera el ecosistema de startups en España. Se consolida de esta manera como el principal hub de innovación en España, captando más del 50% de la inversión nacional, con un total de 1.627 millones de euros. Le sigue Madrid, con 821 millones de euros, y sorprende la aparición de Palencia en el tercer lugar, gracias a la ronda de 225 millones de euros levantada por Zunder, la startup palentina especializada en infraestructura de recarga para vehículos eléctricos.

Los sectores más atractivos para los inversores en 2024 fueron el Fintech, que recaudó 1.030 millones de euros en 32 operaciones y representó un tercio del volumen total invertido. Por detrás, se situó el área Travel & Tourism, con 401 millones de euros en 17 operaciones; Mobility & Logistics, con 326 millones de euros en 16 operaciones, y Health & Wellbeing, con 266 millones y 49 transacciones.

Las tres mayores rondas de inversión del año correspondieron a Sequra, con 410 millones; Zunder, con 225, y Boopos, con 162 millones de euros. También destacó Travelperk, que captó 230 millonesen dos rondas a lo largo del pasado año.

También se produjo un aumento en las desinversiones, con un total de 57 ventas en 2023. Las más relevantes fueron VisionBox, adquirida por Amadeus por 320 millones de euros; Nalanda, comprada por Once for All por 300 millones, y Voxel, vendida a Amadeus por 113 millones de euros. Este incremento refleja la madurez del ecosistema español y el interés de grandes corporaciones por adquirir startups consolidadas.