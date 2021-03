Me consta que una vez conocida la decisión de Ayuso de disolver la Asamblea de Madrid y convocar elecciones para el 4 de mayo, una de las principales ocupaciones en Moncloa, y no precisamente en los niveles intermedios, fue la forma de evitar que la norma correspondiente se publique hoy en el BOE, por si con ello se puede contribuir a montar un embrollo jurídico y evitar la llamada a las urnas. Supongo, aunque eso no me consta, que al mismo tiempo en el complejo presidencial habrán seguido prestando atención a lo que va a pasar con ese paquete de ayudas, anunciado y prometido por Pedro Sánchez, y que está previsto aprobar mañana, salvo que se produzca un nuevo retraso. En cualquier caso, visto lo visto con el terremoto político de ayer, cabe preguntarse dónde quedan los problemas reales de los ciudadanos y qué lugar ocupan en las agendas de los miembros del Gobierno Central y algunos autonómicos.

Ahí va una pequeña relación: cada vez son más los locales comerciales vacíos en nuestras calles, en una prueba evidente de la grave crisis que afecta a la hostelería y el comercio, fiel reflejo de la general; los autónomos se quejan un día sí y otro también porque no han visto prácticamente un euro en ayudas; otro tanto se puede decir de las pequeñas y medianas empresas; tampoco se han visto rebajas de carácter fiscal significativas, sino todo lo contrario; el número de vacunados no llega a 1,5 millones de españoles, cuando han pasado dos meses y medio desde que se puso la primera dosis, con las graves repercusiones sanitarias, sociales y económicas que se derivan de esa lentitud; la Semana Santa hay que darla por perdida y falta por ver lo que pasará con el verano; los apoyos que se han dado hasta ahora han sido en forma de créditos, que se deben devolver, pero no ayudas directas; lo de los pisos de Baleares y los problemas de inseguridad jurídica; los autónomos y las pymes no saben dónde tienen que acudir para optar a los apoyos del Plan de Recuperación; todo apunta a que los ciudadanos no van a poder moverse de sus comunidades autónomas durante las próximas semanas; el SEPE ya funcionaba de aquella manera y ahora, tras varios días bloqueado, se complicará todavía más; la tramitación de las altas en las pensiones es un suplicio… y suma y sigue. Pero, ¿hay alguien ahí fuera que se ocupe de nuestros problemas reales?