Movilidad sostenible: un reto que necesita el esfuerzo de todos

La movilidad sostenible es un desafío que está transformando el mundo. Un reto que contribuye a la lucha contra el cambio climático, a disfrutar de una mejor salud pública y a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. La pandemia y el confinamiento han acelerado tendencias que empezaban a imponerse con la llegada de nuevos hábitos de transporte y desplazamientos y, en definitiva, un nuevo modelo de negocio para muchas empresas. LA RAZÓN convocó una mesa de análisis y debate formada por representantes de compañías que están protagonizando este movimiento: SEAT MÓ, empresa de reciente creación –perteneciente a la marca española de coches–, que suministra servicios de movilidad urbana eléctrica y conectada con patinetes, scooters y diversos modelos de suscripción y sharing; ABB, compañía líder y pionera en infraestructura y movilidad eléctrica; y Línea Directa Aseguradora, líder en el mercado de seguros de motor. El encuentro giró entorno a los cambios que se están produciendo en este sentido, normativa, el despliegue de infraestructuras, etc.

Tecnología

Álvaro Vázquez, responsable de Soluciones E-Mobility de ABB España, sobre el reto que supone la movilidad sostenible, señaló que «lo afrontamos con mucha ilusión. Pero también tenemos que reconocer que para nosotros es un mercado natural. ABB tiene más de cien años de historia y nos dedicamos a la electrificación entre otras cosas. A llevar la electricidad de «A» a «B». Ahora lo vamos a llevar en los coches y lo vamos a hacer más presente en las casas. Para nosotros, como empresa, electrificar es natural, con lo cual este reto es algo muy cercano, muy accesible. El reto es cómo llevar esta tecnología, que para nosotros después de tanto tiempo es muy fácil de entender, al mercado y a las personas que es la primera vez que oyen hablar de baterías, de amperios, de almacenamiento…Cómo convertir ese lenguaje tan tecnológico, en un lenguaje del día a día. Cómo explicarle a una persona que la energía de su coche la va a poder usar para su interés. O va a llegar un alcalde y ver que la energía de los autobuses puede alimentar los hospitales. Esos conceptos tecnológicamente son bastante sencillos. Nuestro reto es hacer accesible esta tecnología. Y, sobre todo, para que la gente, lo que invierta ahora sea rentable, que en 2031 sea una inversión sólida de infraestructura».

Movilidad

Por su parte, Estela González, responsable de Servicios de Movilidad de SEAT MÓ, afirmó que el cambio es irreversible: «Nosotros nacimos un poco fruto de esta necesidad, de este cambio de la movilidad que ya es una realidad. SEAT MÓ lo que hace es proveer de soluciones alternativas más allá de lo que sería el coche. SEAT ha jugado un papel fundamental en la movilidad de España y queremos seguir teniendo este rol relevante y necesitamos transformarnos. Desde SEAT MÓ tenemos patinetes, una moto que acabamos de lanzar hace pocos meses, pero además de hacer venta de productos hemos entrado también en el mundo de los servicios de movilidad. Nosotros lo vemos en dos ejes, tanto a nivel de vehículo, como a nivel de concepto. Actualmente hay una tendencia clara en la sociedad para pasar de vender vehículos a vender kilómetros o minutos. Tenemos una flota de motosharing en Barcelona y ofrecemos modelos de suscripción flexibles tanto de patinetes como de motos para ampliar y cubrir todas aquellas necesidades de movilidad siempre bajo la premisa de que sean sostenibles. Toda la movilidad de SEAT MÓ es eléctrica, digital y preparada para ser compartida».

Sostenibilidad

Mar Garre, directora de Personas, Comunicación y Sostenibilidad de Línea Directa Aseguradora, señaló también que «el reto es apasionante. Nosotros tenemos seguros de motor, hogar, salud, pero es cierto que empezamos con el de motor y nos sentimos especialistas, no solo en el ramo asegurador, sino en todo lo relacionado con el motor. Entendemos la movilidad y la sostenibilidad en varios sentidos. Por un lado, como responsabilidad de la compañía hacia la sociedad y desde nuestra Fundación trabajamos para observar la transformación y cómo está cambiando este panorama, los nuevos vehículos que están apareciendo y cómo está afectando a la movilidad en las ciudades, a los accidentes, a la seguridad en la circulación de las ciudades. Y, por otro lado, esto requiere adaptar la oferta a nuestros clientes y nosotros como aseguradores nos sentimos protagonistas de todo este proceso de transformación. Adaptar la oferta porque cada vez hay más carsharing, motosharing, vehículos eléctricos circulando. Este es el reto que estamos afrontando, la verdad, que con mucha ilusión», concluyó.

Futuro

El vehículo eléctrico, ya sea un coche, un patinete, un autobús o un scooter requiere de infraestructura de recarga y en ese sentido España todavía no ha alcanzado velocidad de crucero: «Si nos comparamos con un país que sea referencia en vehículo eléctrico como es Holanda, la ventaja que tienen ellos es que en una hora te has salido del país. Allí con cualquier coche eléctrico tienes las necesidades cubiertas. Si lo comparamos con un trayecto como Vitoria-Madrid, 350 kilómetros… Pero España es lo que es. Tiene 1.100 kilómetros de punta a punta. Electrificar España, por tanto, no es lo mismo que electrificar Holanda. No es lo mismo instalar un pantógrafo entre Ifema y Barajas que en el Madrid de los Austrias. Tenemos que adaptarnos al país que tenemos. No es sencillo. Para poder tener todos estos puntos de recarga que necesitamos, primero hay que saber dónde colocarlos, que esos millones que se inviertes en 2021 no te arrepientas en 2025 porque no se analizó bien. No sé cuántos puntos de recarga habrá en los próximos años, pero serán los suficientes», comentó Álvaro Vázquez, de ABB.

Por su parte, desde SEAT MÓ señalan que «nosotros calculamos que en 2030 necesitaríamos en España 360.000 puntos de recarga y actualmente sólo tenemos 8.000. Hay mucho trabajo por hacer. Por eso es fundamental que trabajemos en diferentes industrias para poder facilitar todo esto. Cuando el coche eléctrico se convierta en el único vehículo de la casa y quieres hacer 500-600 kilómetros se necesitan unas carreteras y una infraestructura de carga rápida que den tranquilidad para poderte mover y cargar allá donde haga falta. El cambio ocurre cuando el cliente obtiene un beneficio y se siente seguro», afirmó Estela González.

Normativa

En cuanto a la normativa, González pidió una regulación a nivel nacional e incluso europeo y que no haya una legislación distinta en cada término municipal, un aspecto en el que Mar Garre, de Línea Directa Aseguradora, coincidía: «Nuestras ciudades todavía están configuradas más al siglo XX, pero todo esto está cambiando y está transformando totalmente el panorama. La legislación es todavía un tanto dispersa. Los ayuntamientos deben adaptarse», concluyó.

Finalmente, los tres ponentes coincidieron en que se trata de un proceso irreversible y quien prueba la movilidad eléctrica es difícil que vuelva al vehículo de combustión: «Cuando un cliente, un usuario de una moto de gasolina prueba por primera vez una moto eléctrica… la sensación es buenísima... es la experiencia, el silencio…eso les deja muy perplejos. Y con el coche sucede lo mismo. La clave es probarlo», terminó Estela González, de SEAT MÓ.