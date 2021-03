¿Dónde encontrar trabajo si estás en paro? Estos son los 10 puestos más demandados actualmente

Esperar a que la situación laboral de su sector mejore no es una opción para miles de trabajadores. Los últimos datos de paro, afiliación y ERTE aún siguen siendo preocupantes. Dos de las actividades con mayor peso en la economía española, la hostelería y el turismo, siguen esperando una recuperación que no termina de llegar. De hecho, un tercio de los trabajadores en ERTE en febrero pertenecía a la hostelería. Los que, por desgracia, han sido despedidos o tenían trabajos temporales y no han vuelto a incorporarse al mercado laboral, es muy probable que estén buscando trabajo en cualquier sector. La pandemia les ha obligado a reconvertirse y para hacer su tarea más sencilla, Adecco, ha recopilado los sectores y puestos más demandados a día de hoy.

Tabla de empleos más demandado. Fuente: Adecco

CRA o especialistas en la monitorización de ensayos clínicos

La irrupción de la pandemia hizo que se disparasen las ofertas para el personal sanitario a todos los niveles y también, para los profesionales involucrados en el proceso de desarrollo de vacunas, medicamentos y, en general, en la realización de ensayos clínicos. Esta tendencia, continúa y Adecco Life Sciences prevé que los perfiles de Clinical Research Associate (CRA) serán los más buscados del sector en este 2021.

¿Qué hace un CRA? Son los encargados de organizar y realizar las pruebas necesarias para comprobar la eficacia y la seguridad de nuevos medicamentos. Por regiones, su demanda es mayor en la Comunidad de Madrid (donde prácticamente se concentran la mitad de las vacantes), Cataluña y el País Vasco.

Las empresas buscan titulados universitarios superiores en Ciencias de la Salud como por ejemplo Farmacia, Biología, Bioquímica o Biotecnología y se valora muy positivamente contar con un Máster en Monitorización de Ensayos Clínicos. La retribución puede ir desde los 30.000 a los 35.000 euros brutos anuales para perfiles de entre 1 año y 3 años de experiencia; y de 35.000 a los 55.000 euros para perfiles senior.

Montadores electromecánicos

El sector de la automoción se ha visto fuertemente golpeado por esta crisis, aunque hay posiciones que siguen siendo muy demandadas en aquellas plantas donde se está ya operando a pleno rendimiento. Una de ellas es la de montador electromecánico: profesional encargado de realizar el montaje electrónico de los diferentes componentes del vehículo. Cataluña, Castilla y León y País Vasco son las regiones que más demandan estos puestos. Para acceder a estos empleos, se requiere contar con Formación Profesional, ya sea un Ciclo de Grado Medio o Superior Electrónico o Mecánico y el salario medio se encuentra entre los 18.000 y los 24.000 euros brutos anuales.

Operadores de energías renovables

La transformación del sector energético será uno de los motores de la recuperación económica. De hecho, está previsto que en los próximos 10 años se movilicen más de 240.000 millones de euros destinados a esa transición energética en España y podrán generarse entre 250.000 y 300.000 nuevos puestos de trabajo directos. Uno de los perfiles que más demanda tendrá en 2021 es el de operador de energías renovables.

La formación necesaria para desempeñar esta labor es haber realizado un ciclo medio o superior en el campo de las energías renovables, diseño en fabricación mecánica, etc. Y en cuanto al sueldo, ronda los 20.000-25.000 euros brutos anuales.

Estos perfiles encontrarán mayores oportunidades de empleo en la Comunidad de Madrid por encontrarse muchas de las sedes centrales allí pero también en autonomías como Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía, donde la presencia de parques eólicos y de energías renovables es más intensa que en otras zonas.

Perfiles de Data Analyst

Dentro del sector TIC, uno de los pilares fundamentales es la ingeniería y análisis de datos. Entre los profesionales más buscados para desempeñar esta tareas se encuentra el Data Analyst, un trabajador que se dedica a inspeccionar, limpiar y transformar datos con el objetivo de resaltar información útil, para sugerir conclusiones y apoyo en la toma de decisiones de las compañías.

Las ramas de formación requeridas para estas posiciones son amplias. Desde Ingeniería Informática, Ingeniería de Telecomunicaciones, licenciados en Estadística y/o Matemáticos, o incluso, titulados de Formación Profesional II con especialidad técnica. Se valora positivamente la realización de un Máster especializado. En este caso, la experiencia mínima requerida es de dos años y la retribución va de 24.000 a 35.000 euros en función de la experiencia.

Técnicos comerciales para la banca

Pese al cierre de oficinas bancarias, las entidades siguen apostando por la captación de clientes de forma digital. Es por ello que, para Adecco Banca y Seguros, el técnico comercial será el perfil que más se busque en el sector a lo largo del año.

Entre las funciones principales que realizan estos profesionales están la atención al cliente (mantenimiento de la cartera de clientes, fidelización y captación de nuevos clientes) y la venta de productos financieros. Entre los requisitos para ser seleccionado, las empresas valoran positivamente que los candidatos cuenten con formación universitaria (grado, diplomatura o licenciatura) en Derecho, ADE, Económicas o titulaciones similares. En cuanto a la remuneración, oscila de los 18.000 a los 21.000 euros de fijo más una parte de salario en variable en función de los objetivos fijados.

Operarios de producción (envasadores, empaquetadores, paletizadores, etc.)

La distribución alimentaria ha sido más esencial que nunca y ha sido un sector potente durante todo el año. Y así parece que seguirá siendo en este 2021. Es por ello que Adecco Alimentación ha detectado que el perfil de operario de producción (envasadores, empaquetadores, paletizadores…) será el más demandado del año dentro de la industria alimentaria. La formación no siempre es imprescindible, aunque se valora tener un grado -medio o superior- de Formación Profesional, con especialidad industrial. Lo que sí es relevante en estas ofertas es la experiencia: las empresas piden al menos 2 años en ajuste de maquinaria industrial de envasado. Hablando de dinero, el salario bruto anual se sitúa entre los 18.000 y los 24.000 euros brutos anuales.

Controllers audiovisual

Esta profesión puede no ser tan conocida para las personas que se han formado en Administración y Finanzas. La función principal de esta figura es llevar, en base al presupuesto desarrollado por el director de producción de una película, serie u otro tipo de contenido audiovisual, el control y gestión de los costes de la producción. Para gestionarlo necesita contar con un equipo de contables a su cargo.

La demanda de este perfil ha aumentado considerablemente debido al mayor tiempo que pasamos en casa consumiendo series, películas y versiones audiovisuales de conciertos y otras producciones que no se pueden desarrollar presencialmente. Por lo que, si era administrativo en una empresa y se ha quedado en paro, esta es una salida a considerar.

Las empresas que buscan este tipo de perfiles solicitan una titulación de grado superior de Administración y Finanzas o títulos superiores relacionados y se valora contar con formación específica en el sector audiovisual. Por su parte, los salarios varían entre los 1.000 y los 1.500 euros brutos semanales y los 36.000 y 45.000 euros brutos anuales.

Mozos de “picking” para empresas de distribución y/o alimentación

Estos profesionales se encargan de la preparación de los pedidos para los clientes, en los almacenes. El sector retail y de la alimentación cada vez obtienen una mayor proporción de sus ingresos de las ventas online debido a la pandemia, a lo que se suman las ya habituales campañas de rebajas. Para estos puestos no es preciso una formación previa, a excepción de disponer del carné de carretillero y, en los casos que se requiera, formación en transpaleta. También se valora la experiencia en actividades similares. Para los que quieren saber cuánto cobrarían este puesto, lo cierto es que los sueldos no están mal: oscilan entre los 18.000 y los 22.000 euros brutos al año.

Teleoperadores de venta

La demanda de estos perfiles ya era elevada antes de la pandemia, aunque el auge del comercio electrónico la ha disparado aún más. Las comunidades con una alta concentración de este tipo de puestos son la Comunidad de Madrid (la mitad de vacantes), Cataluña, Andalucía, Castilla y León, Aragón, Galicia o Asturias. Este trabajo puede resultar especialmente atractivo para aquellas personas que no tengan experiencia o formación fuera de su ámbito profesional, ya que no son requisitos necesarios. Eso sí, la retribución no es de las más elevadas, ronda los 13.900 euros fijos, aunque se puede completar con complementos por ventas u objetivos.

Mozos manipuladores

El auge del comercio electrónico ha provocado que también crezcan los sectores que dan soporte a la venta online, como la logística y el transporte. En este ámbito de actividad, Adecco Logística y Transporte, ha comprobado que el perfil de mozo manipulador sigue siendo uno de los fundamentales y lo será a lo largo de este 2021.

Este profesional es el encargado de atender la recepción, reparación y expedición de las mercancías adquiridas por los clientes a través de Internet. Si se está planteando buscar trabajo de ello, debe tener en cuenta que la la demanda de este tipo de perfiles es mucho mayor en el caso de las dos grandes ciudades, Madrid y Barcelona, y en la provincia de Guadalajara, donde se ubican muchos de los almacenes logísticos que dan soporte a estas empresas.

En cuanto a formación, por lo general, para estos puestos las empresas no solicitan una formación especializada aunque sí pueden valorar experiencia o habilidades. Y hablando de dinero, el sueldo suele oscilar entre los 17.000 y los 20.000 euros anuales.