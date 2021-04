Montero contrataca al PP y Cs y dice que “jamás he dicho que vaya a subir impuestos durante la pandemia”

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado este miércoles que el Ejecutivo “jamás ha dicho que vaya a subir impuestos durante la pandemia” y ha pedido tomar el debate de la fiscalidad en España con seriedad y dejar fuera la campaña electoral en Madrid. Así respondía así en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso a los ataques lanzados por la diputada del PP Carolina España y el diputado de Cs y candidato a presidente de la Comunidad de Madrid por los naranjas, Edmundo Bal, quienes han acusado a Montero de querer subir impuestos en plena pandemia. En su respuesta ha eludido recordar su anuncio realizado el lunes de la semana pasada sobre el incremento que aprobará el Gobierno de los Impuestos de Sociedades, Patrimonio y Sucesiones a partir de enero próximo, fecha en la que aún el tsunami de la pandemia se dejará sentir.

En el intercambio de acusaciones entre Montero y PP y Cs se ha vuelto a colar el milagro económico de Madrid y la campaña electoral para las elecciones en la Comunidad, un asunto que no ha gustado a Montero, quien ha advertido a ambos partidos de que “con la mentira no se ganan elecciones”. La diputada popular Carolina España ha pedido a la ministra que tome nota del modelo fiscal del PP, que se está aplicando en Madrid, donde ha aumentado la recaudación rebajando impuestos. En la misma línea se ha pronunciado Edmundo Bal, quien ha acusado a Moncloa de enfrentar a la Comunidad de Madrid con el resto de regiones, siguiendo “instrucciones” de Gabriel Rufián. Ambos han coincidido además en criticar que cuando el Gobierno habla de armonización fiscal siempre habla de igualar al alza y no a la baja.

Carolina España ha defendido además que el esfuerzo fiscal que hacen los españoles es el cuarto más alto de la OCDE y ha agradecido a Montero que le esté haciendo la campaña a Isabel Díaz Ayuso con su “atraco fiscal”. “Usted va a pasar a la historia por ser la ministra que subió el Impuesto de Sucesiones en el año en que 100.000 personas fallecieron por Covid. Infierno fiscal o libertad, siempre libertad”, le ha espetado. Bal, por su parte, ha afirmado que por cada euro en que el Gobierno suba impuestos a los españoles, él lo bajará en la misma proporción en Madrid, y ha criticado a la ministra que quiera subir el Impuesto sobre Sociedades, el de Sucesiones y el de Patrimonio y su negativa a bajar el IVA de la luz y a restablecer la deducción por vivienda habitual. “Para recaudar más hay que bajar impuestos y aumentar la actividad económica”, ha insistido el diputado naranja.

“Mentira que suba la recaudación”

La ministra ha reprochado a ambos sus “mentiras” porque este Gobierno, ha asegurado, “jamás ha dicho que vaya a subir los impuestos durante la pandemia”. Montero ha afirmado además que es “mentira” que bajar impuestos aumente la recaudación y ha insistido en que la presión fiscal en España es siete puntos menor a la media europea y en que la recaudación es clave para poder mantener los servicios públicos.

La titular de Hacienda ha preguntado a Carolina España que si el modelo fiscal del PP es tan bueno, por qué no se están bajando los impuestos en regiones como Galicia, Castilla y León y Andalucía. “¿Quizá porque Moreno Bonilla, Feijoó y Mañueco no quieren, porque están en las antípodas de eso? No bajan los impuestos como en la Comunidad de Madrid simple y llanamente porque su discurso es mentira, porque el efecto que produce la capitalidad en Madrid es lo que permite que la señora Díaz Ayuso pueda tener unos tipos más bajos y conseguir la misma recaudación”, le ha respondido la propia ministra.

Además, Montero ha afirmado que cuando el PP habla de bajar impuestos en la Comunidad de Madrid está hablando de “bajar impuestos a los ricos” porque Patrimonio se paga a partir de cantidades que no tienen las familias medias españolas. Por su parte, en su respuesta a Edmundo Bal, la ministra ha pedido al diputado de Cs que “no haga el juego al PP y a Vox” y le ha recordado que su formación política fue la primera que habló de armonización fiscal y pidió eliminar las asimetrías entre regiones. “Si fueron precursores de esto, ¿cómo es que ahora no están de acuerdo?”, le ha replicado la ministra, quien ha criticado que Bal traslade ahora un mensaje diferente por estar en campaña electoral.