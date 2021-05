CEOE rechaza la última oferta de Escrivá para prorrogar los ERTE y habrá consejo extraordinario el viernes

La patronal CEOE ha rechazado por unanimidad la última oferta presentada por el Gobierno para prorrogar los ERTE del Covid hasta septiembre. La rebaja de las exoneraciones planteadas por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, siguen dificultando el entendimiento y las ayudas para mantener en el “paro temporal”, como afiliados aunque cobrando desempleo, a casi 600.000 trabajadores quedan en el limbo a solo cuatro días del plazo para renovarlas. Hará falta un consejo extraordinario el próximo viernes si se quiere aprobar la prórroga en los ERTE hasta después del verano.

La última propuesta contenía que las empresas de más de 50 trabajadores tendrían que haber pagado un 45% en agosto y un 55% en septiembre en las cuotas de cada trabajador que continuara en ERTE, según han indicado fuentes de la negociación a LA RAZÓN, una rebaja en las exenciones que no contenta a los empresarios y que los sindicatos consideran también insuficiente.

Asimismo, en el último documento de la Seguridad Social se obligaba a las empresas de menos de 50 trabajadores en ERTE (sin activar) de los sectores más afectados, donde está la mayoría de los 580.000 trabajadores en ERTE a 17 de mayo, a pagar en agosto un 35% de la cuota a la Seguridad Social y en septiembre un 45%, indican las mismas fuentes. La patronal remarca a este diario que “muchos sectores van a tener a parte de sus trabajadores en esas fechas aún en ERTE” y recuerda que “las líneas aéreas no prevén más del 60% de vuelos con respecto a 2019 y hoteles urbanos de interior una ocupación aún reducida en verano”.

Escrivá trasladó en la noche de ayer a los agentes sociales esta nueva oferta para tratar de incluir la prórroga en el Consejo de Ministros que se celebra hoy en La Moncloa. El fracaso en las negociaciones deja abierta la puerta a un consejo extraordinario el próximo viernes, justo antes de que expiren el lunes 31 de mayo las condiciones para los ERTE.

Sin acuerdo aún para los autónomos

Por lo que respecta a la prestación por cese de actividad de los autónomos, sigue también sin alcanzarse un acuerdo, aunque en este caso se han acercado las posturas. El principal escollo radica en los ingresos mínimos que puede obtener un autónomo en el segundo y tercer trimestre. La Federación Nacional de Autónomos (ATA) pide el salario mínimo (950 euros) y no se alcanza esa cifra. Además, ATA demanda que la prestación extraordinaria sea del 70% de la base mínima de cotización y el Gobierno ofrece el 50%.

“En la prestación extraordinaria compatible con la actividad que ofrece el Gobierno se cobra el 50% de la base mínima, no el 70% de la base reguladora. Te exigen un nivel de caída de actividad del 75%, no el 50% como en la ordinaria. Y no puedes tener unos ingresos por compatibilizar la actividad superiores a 4.215 euros en un semestre, 700 euros al mes, cuando en la ordinaria es 6.600 euros. Pregunto, ¿va a ser capaz el Gobierno de reducirle al 50% la prestación por desempleo a un trabajador en ERTE que no tenga el periodo contributivo? No. Pues por eso tampoco aceptamos que se reduzca la prestación a los autónomos”, advirtió ayer el presidente de ATA, Lorenzo Amor.

El Gobierno había ofrecido a los 450.000 autónomos que están cobrando el cese de actividad exoneraciones del 90% en junio, del 75% en julio, del 50% en agosto y del 25% en septiembre siempre que se incorporen a la actividad.