¿Accesorio de decoración o utensilio para mantenerse en forma?

Decathlon no para de sorprendernos, si usted piensa en una tienda cuando necesita algo , cualquier cosa, para un deporte en especial , o para cualquier complemento para poder disfrutar del ejercicio al aire libre, la primera que nos viene a la mente es sin duda el gigante francés. Además cada cierto tiempo lanza novedades pero realmente nos ha sorprendido este nuevo producto que acaba de lanzar porque no conocemos nada igual en nuestro país aunque tendremos que esperar un poco para poder disfrutar de ella en nuestra casa, ya que de momento no está a la venta aunque la gran cadena francesa no tardará mucho en comercializarla en las tiendas de Decathlon de España.

Se trata de una bicicleta estática ecodiseñada que aúna a la vez innovación, tecnicidad y ecodiseño. Decathlon asegura que esta bicicleta estática de madera causa un menor impacto medioambiental, es completamente sostenible, tanto por los materiales que se han utilizado en su creación , como por distribución, transporte y utilización.

Bicicleta estática de madera Domyos Woodbike

DOMYOS WOODBIKE

La bicicleta estática Domyos Woodbike es una bicicleta estática, concebida y diseñada con un cuadro de madera de haya maciza de origen francés. Es fácil de usar y con un diseño audaz, y además se integra a la perfección en todos los interiores gracias a su diseño minimalista.

La búsqueda del bienestar en casa ha guiado todo el diseño de esta nueva bicicleta estática. La Domyos Woodbike, desde su concepción, ha sido concebida para integrarse en el hogar a la perfección. Salón, despacho o incluso dormitorio, esta bicicleta estática tiene un look minimalista y funcional que transformará tu interior, para aunar deporte y diseño.

Esta bicicleta estática de Decathlon se vende en dos partes que se encuentran por separado. Es necesario tener las dos partes para montar la bicicleta estática. Una de las partes propuesta es la parte del cuadro de madera. La madera de la Woodbike de haya maciza se produce en el corazón del Jura (Francia), en Marotte, empresa de tradición artesanal. La madera se transforma directamente in situ. Es una madera que ofrece una resistencia y una estabilidad equivalentes a las de una estructura metálica. Tiene un excelente acabado y tiene un color neutro con pocos taninos y pocos anillos de crecimiento de la madera.

Bicicleta estática de madera Domyos Woodbike

La segunda parte es la de la maquinaria. Decathlon ha concebido esta bicicleta estática para usuarios que practican a ritmo moderado hasta 5 horas a la semana. Domyos Woodbike se ha diseñado para integrarse en el interior y conciliar decoración y deporte. Esta nueva bicicleta estática de madera se convertirá en tu aliada deportiva y de bienestar en casa.

La equipación de la Woodbike es bastante completa, incorpora un sillín con inserciones de gel para tener la máxima comodidad posible, además incluye un soporte para tu smartphone o tableta, para que puedas ver tus ejercicios preferidos cómodamente en la bicicleta o seguir tus entrenamientos. También incluye un soporte para botellas y ruedas de desplazamiento para que puedas mover la bicicleta por casa sin dificultad.

Las dos partes de la Woodbike se venden por separado y cada una de ellas tiene un precio de 199,99 euros. Además Decathlon te da un cuadro de garantía de 10 años. A continuación te detallamos tal como viene en la página web de la tienda el peso y las dimensiones de esta bicicleta estática.

PESO Y DIMENSIONES

Woodbike: 120 x 101 x 50 cm / 33,4 kg

Caja parte mecánica: 85 x 60,5 x 28 cm / 26 kg

Peso máximo usuario: 110 kg

Estatura del usuario: de 1,55 m a 1,90 m.

Peso máximo del usuario: 110 kg.

Estatura máxima: 1,90 m.

Seguro que ya son muchos los que piensan en ir a comprar este producto, que a la vez que sostenible e innovador nos parece un buen elemento de decoración que no desentonará en cualquier habitación de nuestra casa.