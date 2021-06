Aldi nos trae la solución perfecta para llevar las gafas y la mascarilla

Llevamos más de un año usando mascarilla en nuestro día a día , y pese a que muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a ello, hay personas que les ha producido multitud de inconvenientes, entre ellos fatiga, ahogo, dermatitis y rosácea en las partes que cubre la mascarilla... y aunque todos sabemos que es para protegernos del virus y proteger a los demás , hay personas que no lo llevan nada bien, y más si hablamos de los que tienen que utilizar gafas. Ellos son unos de los más perjudicados por el uso constante de las mascarillas puesto que se ha convertido en un deporte de riesgo llevar gafas y mascarilla por la calle. Algunas personas no pueden hacer uso de lentillas, u otros necesitan las gafas para poder trabajar, y ya sabemos que en la calle mucha gente es más permisiva con las mascarillas pero en lugares cerrados no es posible de momento quitarse la mascarilla, así que las personas que tienen que usar las gafas con la mascarilla puesta llevan un año haciendo malabares para poder ver , caminar o trabajar sin que se tengan que quitar esa mascarilla que se ha convertido sin quererlo nosotros en un imprescindible de nuestro día a día.

Por eso los supermercados, farmacias y centros especializados se pusieron manos a la obra y han sacado multitud de remedios para esas personas que sufren el empañamiento de sus gafas, recordemos que muchos de ellos son niños que deben permanecer en clase con la mascarilla puesta y con las gafas , y si para un adulto resulta engorroso imaginemos un niño que debe estar así mínimo 8 horas al día.

No más cristales empañados

Aldi pone a la venta una de esas soluciones perfectas que será fácil y sencillo para cualquier edad, ya sea un niño o un anciano, con el spray anti vaho que el supermercado alemán vende se olvidará de este problema para siempre. Además de cara al verano se incrementa el número de personas que necesitarán una ayuda para que no se empañen las gafas, puesto que las gafas de sol se convierten en otro imprescindible de esta época del año, y seguimos teniendo el mismo problema que con las gafas de ver, puesto que aunque se especula que la mascarilla podría retirarse este verano en lugares abiertos, de momento no es así y nos toca llevarla la mayor parte del día.

Spray antivaho nanotecnológico

El spray antivaho de Aldi sale a la venta a partir del 9 de junio en todas las tiendas físicas del supermercado, a un precio de 3,99 euros. Este spray es un producto nanotecnológico que evita el vaho en cualquier tipo de gafas, ya sea de ver o de sol, aplicando una capa de nanopartículas que hará que el vaho no se condense en nuestros cristales.

Este spray antivaho viene en un formato ideal para poder llevarlo con nosotros en el bolso o en la mochila, allá donde vayamos, puesto que es como un pequeño bolígrafo. Si usted ha lidiado con este problema todo un año no espere más y vaya a comprar este spray que seguro que no durarán mucho en las tiendas y diga adiós por fin a los cristales empañados.