Mercadona tiene todo lo que necesitas contra los mosquitos

Aunque no estemos en verano, las temperaturas ya alcanzan máximas que no esperábamos así tan de repente, y es que en realidad aunque en el calendario no estemos en la estación estival , las máximas que hemos tenido estos días indican lo contrario. Y con el calor y el verano llegan los temidos mosquitos, avispas y demás insectos que para algunas personas resultan verdaderos quebraderos de cabeza puesto que las alergias y que en ocasiones afectan a las personas hacen que una picadura de alguno de estos insectos les haga acabar en el hospital.

Mercadona, compañía de supermercados físicos y de venta online, ha multiplicado por diez la venta de buena parte de los insecticidas y repelentes con la entrada de calor en nuestro país. El caso más llamativo es el del repelente fuerte, que eleva sus ventas hasta 14 veces más que en otra época del año, vendiendo hasta 11.480 unidades al día en el momento de mayor demanda.

Otro de los productos más demandados de Mercadona es el insecticida de barrera, que es ideal para exteriores y está desarrollado para satisfacer una nueva necesidad ante la proliferación de especies invasoras. El supermercado valenciano vende hasta 1.640 unidades al día de este producto, ideal si usted tiene una casa con jardín, o una terraza o un pequeño terreno y está harto de no poder pasar más tiempo en él o disfrutar de las cenas o desayunos al exterior.

Surtido de insecticidas y repelentes, disponibles en el lineal de Mercadona.

Olvídate de los mosquitos e insectos este verano

El insecticida eléctrico antimosquitos es otro de los productos más vendidos en esta época del año, las habitaciones por la noche se convierten en nuestro refugio pero también lo son para estos pequeños insectos que nos pueden hacer pasar una mala noche. Mercadona vende hasta 9.840 unidades.

Y si tenemos que hablar de unos insectos temidos en verano sin duda son las avispas, esos pequeños seres que hacen que corras por toda la piscina o el monte, o que te puedan fastidiar un buen día de campo. El supermercado valenciano ha multiplicado la venta del insecticida para avispas por cinco, hasta 1.640. Además este insecticida está desarrollado para frenar la reciente expansión de la avispa velutina.

Toda esta familia de productos se completa con el roll-on alivio picaduras, el spray body citronella, las pulseras de citronela , las cuales están en dos tamaños, para adultos y niños y las velas antimosquitos, de las cuales se llegan a vender 8.200 unidades al día.

Así que ya sabe que si aún no ha hecho acopio de sus repelentes no dude que es uno de esos productos que no pueden faltar en verano, ya puede pasarse por los lineales del supermercado y hacerse con ellos, no tarde que el verano ya está aquí.