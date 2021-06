Carrefour rebaja el robot aspirador Roomba y deja su precio por los suelos

Ya estamos a finales de junio y con ello dos cosas de las más deseadas, una son las vacaciones, las vemos ya al alcance de nuestros dedos, y otra que se acaba el colegio, bueno eso no, en realidad me refiero a las ansiadas rebajas. Tanto las grandes cadenas como los pequeños supermercados ya preparan el terreno, y aunque ahora no es lo mismo porque ya hay productos rebajados durante todo el año, son las de verano en las que más inciden los descuentos. Pero como decíamos los grandes supermercados nos ponen la miel en los labios y lanzan ofertas suculentas antes de tiempo. Este es el caso de Carrefour que entre la cantidad de productos que tiene a la venta entre los supermercados físicos y su tienda online, desde productos para el cuidado personal hasta productos para el hogar, sin dejar de lado la multitud de productos de alimentación que puedes encontrar en sus descuentos a lo largo de todo el año.

Robot Aspirador y Friegasuelos Irobot Roomba Combo R113840

Carrefour trae este robot aspirador Roomba con un descuento estupendo que hará que si no eres de los que ya formas parte del gran mundo de los robots aspirador en casa lo puedas descubrir por ti mismo, porque lo lanza con un descuento de 40 euros sobre su precio indicado.

Los robots aspiradores Roomba se han convertido en un indispensable en nuestro hogar, aquél que tiene uno en casa no vuelve a cambiarlo por un aspirador normal nunca más. Son silenciosos, autónomos y sobre todo tú no tienes que hacer absolutamente nada porque el robot lo hace todo por ti.

Robot Aspirador y Friegasuelos Irobot Roomba Combo R113840

Este robot Roomba además es friegasuelos y es uno de los mejores del mercado por su calidad-precio y ahora con el descuento aún más. Además podrás manejarlo desde el móvil y podrás programarlo para que haga sus funciones cuando tú prefieras. El Roomba Combo destaca por sus funciones de aspiración del polvo y suciedad de suelos y alfombras gracias a su cepillo en forma de V y su potente aspiración. Ajusta la potencia de limpieza según tus necesidades, gracias a sus dos modos de aspirado.

Gracias a sus tres modos de fregado, puedes personalizar la limpieza según tus necesidades y el robot se adaptará a tu hogar. Además su bombeo electrónico controla el flujo de agua y mantiene el paño uniformemente húmedo durante la limpieza.

Robot Aspirador y Friegasuelos Irobot Roomba Combo R113840

Este robot Roomba está equipado con la tecnología iRobot Genius™, aprende tus hábitos de limpieza y te sugiere nuevos horarios que se adaptan a ti. También te hace recomendaciones que tú no hubieras tenido en mente, como una limpieza extra durante la temporada de alergias. Gracias a su compatibilidad con los asistentes de Google y Alexa, el robot aspirador y friegasuelos Roomba Combo™ limpia tu hogar con solo escuchar tu voz. El robot aspirador funciona con dispositivos habilitados para Google Home y Alexa. Tiene una autonomía estándar de 110 minutos.

El robot aspirador y friegasuelos incluye varios accesorios: 4 cepillos laterales, 3 paños para fregar, 2 filtros de alta eficiencia y 1 herramienta de limpieza. Además este robot funciona con Wi-Fi, podrás controlarlo por la app y además te hace una limpieza efectiva porque navega siguiendo líneas rectas. Además esta marca tiene más de 30 años de experiencia en robótica e innovación con más de 30 millones de robots para el hogar vendidos en todo el mundo.

El robot aspirador Roomba se vende ahora mismo en la web de Carrefour por 279 euros, cuando su precio anterior estaba en 319 euros. Si está pensando en comprarse uno de estos robots desde luego que Carrefour se lo deja en bandeja.