Cómo saber si está acreditado para los viajes del Imserso

Los viajes del Imserso regresan tras un año y medio paralizados por la pandemia. La convocatoria de 2021-2022 contará con 816.029 plazas que ya se pueden solicitar, aunque los viajes no arrancarán hasta el próximo octubre. Con un precio que oscilará entre los 115,98 euros y los 405,53 euros, los interesados deberá cumplir una serie de requisitos para beneficiarse de estos ventajosos precios y condiciones. Una vez que haya comprobado que su perfil se ajusta a las exigencias del Imserso podrá acreditarse para viajar y consultar el estado de su solicitud de las siguientes maneras.

Proceso de acreditación para nuevas altas

Los interesados en participar en los viajes del Imserso por primera vez pueden acreditarse desde el pasado 1 de julio hasta el próximo 30 de julio, ambos días incluidos. La primera vía para hacerlo es de forma telemática a través de la sede electrónica del Imserso. La otra opción es descargar de la página web del Imserso o en la sede electrónica el modelo de solicitud de participación en el Programa de Turismo para la temporada 2021-2022. Una vez cumplimentado deberá remitirlo por alguno de los siguientes medios:

A través de los registros electrónicos y oficinas relacionados en el artículo 7 de la Orden SCB/926/2018, de 10 de septiembre , por la que se regula el Programa de Turismo del Imserso.

En sobre franqueado, no por correo certificado, a la dirección: Programa de Turismo del Imserso, apartado de correos 10.140 28080 Madrid.

¿Cómo consultar el estado de la acreditación?

Tras enviar la solicitud, los interesados pueden consultar el estado de su acreditación a través de la propia sede electrónica del Imserso mediante el sistema Cl@ve o mediante la referencia de la solitud.

Cómo consultar estado de la solicitud. Fuente: Imserso

Me acredité en años anteriores, ¿qué tengo hacer?

Las personas que ya se acreditaron en años anteriores en el Programa de Turismo del Imserso no deben cumplimentar una nueva solicitud. En su lugar, recibieron una carta de renovación durante la primera quincena del mes de junio de 2021 con los datos que figuran en la base de datos del Imserso y un impreso de solicitud. Si el receptor de la carta está de acuerdo con los datos, no tiene que hacer nada y se puede dar por acreditado. En cambio, los usuarios que no estén de acuerdo con la información que aparece en la carta de renovación pueden proceder de dos maneras:

-La persona interesada podrá cambiar los datos a través de la sede electrónica del Imserso utilizando el número de referencia que aparece en la carta que ha recibido o el sistema Cl@ve. En este caso, se entrará en la Sede Electrónica del Imserso, y se escaneará el código QR que aparece en la carta de renovación, con el teléfono móvil.

-Solo en el caso de que no se pueda utilizar el medio anterior, deberá remitirse el impreso de solicitud cumplimentado con los nuevos datos, hasta el viernes 30 de julio de 2021, en sobre franqueado, no por correo certificado, a la dirección: a la dirección Programa de Turismo del Imserso, apartado de correos 10.140 28080, Madrid.

Una vez realizado este trámite queda formalizada la renovación.