La Sagra, la cerveza que inspiró un Erasmus y crece como su espuma

En un lugar de la Mancha cuyo nombre es La Sabra, no ha mucho tiempo que fue fundada una pequeña compañía cervecera del mismo nombre que este año va a doblar su facturación hasta alcanzar casi los 10 millones de euros a pesar de la pandemia. Aunque, para no faltar a la verdad, habría que decir que no fueron las calurosas llanuras manchegas, como a Cervantes para “El Quijote”, las que inspiraron a su fundador, Carlos García, sino la fría Escandinavia. “Siempre me ha gustado el mundo de la cerveza. Cuando estuve de Erasmus en Suecia, tuve tiempo de viajar a otros países del norte y centro de Europa como Dinamarca, Alemania o la República Checa. Allí comprobé la diferencia con respecto a España, donde sólo se bebía la cerveza que producían las grandes compañías y la de importación pero no había pequeñas fábricas. Incluso había cervecerías que fabricaban su propia cerveza”, explica.

A la vuelta, Carlos García empezó a fabricar su propia cerveza y tiempo después, montó una tienda online que le ayudó a conocer el sector. Pero es en 2010, mientras trabajaba en el departamento de márketing en Nokia, cuando deja su empleo guiado por su espíritu emprendedor y su afición por este mundo y, con 26 años, vuelve a su pueblo, La Sagra -aunque la fábrica está en Yuncos-, y funda la compañía. “Vi una oportunidad de negocio porque era un sector que, en España, apenas había despegado en Cataluña y Valencia a diferencia de otros países como, por ejemplo, Estados Unidos, donde la cerveza “craft” representaba el 10% de las ventas del sector”, explica.

Difícil arranque

Los comienzos fueron especialmente duros un poco por todo, explica. “No había casi nada para pequeñas fábricas: ni maquinaria, ni botellas, ni chapas casi...”, dice. Así es que Carlos García recurrió a los que sabían y se apoyó durante los dos primeros años de vida de La Sagra en un maestro cervecero americano. También se encontró con que nacer inmerso en la que era, hasta entonces, la crisis económica más grave probablemente vivida por el mundo desde la Gran Depresión podía ayudarle. Al final, asegura, aquello resultó ser una oportunidad para él. “La hostelería y la alimentación buscaban opciones diferentes para llegar a otros clientes, lo que nos dio más opciones y nos abrió la puerta de grandes superficies”, asegura. Para llegar a la hostelería, se aliaron con distribuidores de vino. Su objetivo desde el primer momento fue hacer “un producto democrático”, adaptado al gusto del consumidor español aunque fuera una cerveza artesanal, respetando procesos como, por ejemplo, el filtrado, menos extendido en este sector. Y lo consiguieron.

Coors

Pero el verdadero punto de inflexión de la compañía llegó en 2017, cuando Coors Brewing Company, uno de los gigantes del sector, se interesó por ellos. “Teníamos los números saneados, por lo que no necesitábamos su apoyo económico. Pero es verdad que, para ser un actor relevante en el sector en los siguientes años más allá del mundo “craft” como queríamos, necesitábamos su ayuda”, cuenta Carlos. Eso le llevó a vender el 51% de La Sagra a Coors, lo que le ha abierto puertas tan importantes como, por ejemplo, el mercado británico, en el que, de la mano de Coors, ya tienen 3.000 grifos en cervecerías y pubs con las que el grupo cubre la demanda de cerveza lager mediterránea, explica.

También han logrado dar un importante salto en España en los últimos años. En 2020, a pesar del coronavirus, la compañía logró incrementar sus ventas un 190%, frente al retroceso global del sector del 12% y la caída de muchas compañías pequeñas. “Pese a ser un año horrible para la hostelería, hemos crecido porque hemos firmado acuerdos para instalar grifos y poder competir con los grandes. Ahora estamos presentes en 300 o 400 establecimientos de hostelería en toda España, aunque concentrados en Madrid, Toledo, Segovia y Ávila”, explica García. También han registrado un incremento de ventas del 150% en el canal alimentación porque, según García, “no sólo por los nuevos clientes que buscaban cervezas premium sino porque ha habido limpieza de marcas en los lineales para optimización de procesos pero han apostado por nosotros”.

Este año, sin ser tan elevado, la compañía mantiene un crecimiento de ventas en este canal del 60% y se está beneficiando de la reapertura de la hostelería, por lo que cree que llegarán a su objetivo de doblar la facturación hasta los 10 millones de euros. Multiplicar es el verbo con el que La Sagra quiere conjugar su crecimiento. Su objetivo es alcanzar el 1% del mercado en 2028, pero lo que tendrá que multiplicar por diez su actual producción de 40.000 hectolitros y seguir así afianzado una posición destaca al margen detrás de grandes compañías como Mahou-San Miguel, Heineken, Estrella Galicia, Ambar, Damm o Estrella de Galicia. García reconoce que es un objetivo ambicioso. Pero también lo es, asegura, que todos los años han crecido como la espuma de sus cervezas.