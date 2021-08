UGT pide a CEOE pactar una nueva negociación colectiva, tras el alza de los precios

UGT ha reclamado de nuevo este viernes la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para que las personas con menos recursos puedan hacer frente a las subidas de los precios de los bienes y servicios esenciales. “Con un crecimiento del nivel de precios tan notable es inadmisible que no se ajuste al alza el salario de aquellas personas con un salario más bajo”, defiende el sindicato en un comunicado. A raíz de los datos de IPC de julio, el sindicato ha pedido a la CEOE abordar la negociación de un nuevo acuerdo de negociación colectiva para pactar una senda salarial ajustada a las circunstancias de cada sector y empresa.

“El aumento de los precios no es ajeno a los bolsillos de los trabajadores. El encarecimiento de bienes y servicios necesarios para la subsistencia puede dejar a muchas familias en situaciones de vulnerabilidad o agravar su situación. Los alimentos y bebidas no alcohólicas encadenan ya más de seis años ininterrumpidos de crecimientos”, advierte el sindicato. Para UGT, es fundamental reforzar la protección social y propiciar que la salida de la crisis se haga con un “fuerte apoyo” desde la política fiscal para garantizar que nadie se queda atrás. “Es impostergable que se produzca un incremento en los ingresos de las familias para que no aumente la pobreza y la desigualdad”, concluye.