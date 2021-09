Empresarios y sindicatos bloquean la subida del SMI tras enquistar posturas

La segunda y última reunión para llegar a un acuerdo sobre la subida del salario mínimo Interprofesional (SMI) se ha cerrado sin consenso. El enquistamiento de las posturas a tres bandas ha hecho imposible que los representantes del Ministerio de Trabajo lograran su objetivo, por lo que parece harto difícil que el Gobierno obtenga una salida rubricada por todas las partes. Todo apunta a que Moncloa tendrá que decidir de forma sumaria. Las patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos CC OO y UGT han confirmado el distanciamiento, pero mantienen la puerta abierta al diálogo “de manera informal”, ya que desde Trabajo no se baraja convocar una tercera reunión de la mesa de negociación, al menos hasta que haya un acercamiento real que propicie una salida pactada. Por tanto, el Gobierno ha abierto un periodo de consultas al que obliga la ley antes de tomar una decisión final sobre la subida del SMI.

“La reunión ha acabado casi como ha empezado”, sin que ninguna de las partes se haya movido de sus planteamientos, incluido el Ministerio. Así se han manifestado fuentes de UGT, que se mantienen en su postura de que la subida sea de al menos 25 euros este año. “No hemos avanzado, todos se han mantenido en su terreno. Incluso el Ministerio no ha planteado margen para la negociación”, ya que se ha mantenido en la recomendación del informe de los expertos que defienden una subida entre 12 y 19 euros este año.

CC OO no comparte que no se hayan visto avances y augura que en los próximos días puede haber “un acercamiento de posturas que puede concretarse los próximo días en reuniones informales, al margen de la mesa. Tenemos que dar una oportunidad a un acuerdo en el que estén Gobierno, patronal y sindicatos. Otra solución sería un fracaso”. Para este sindicato, el objetivo “sigue siendo el mismo, llegar al 60% del salario medio en 2023”, algo en lo que coincide con UGT y con el Ejecutivo, no así con los empresarios.

Por su parte, fuentes de la CEOE han manifestado que “mantienen abiertas todas las líneas de diálogo” sobre “todas las cuestiones complejas” que rodean a la subida del salario mínimo y “en cada uno de los escenarios propuestos por el comité de expertos del Gobierno”, pero aseguran que todavía existe “mucha distancia”. se mantienen en su idea de que “ahora no toca” mientras “la situación económica no remonte y se coloque al menos en niveles de 2019″.

La secretaria de Acción Sindical de CC OO, Mari Cruz Vicente, declaró a los medios tras la reunión que “vamos a darnos un poco más de tiempo” para buscar el acuerdo de todas las partes. La representante de CC OO cree que una subida sin el acuerdo con la patronal sería un

mal acuerdo. “Vamos a seguir hablando de manera informal” para que “podamos ponernos de acuerdo a la mayor brevedad posible para que podamos cerrar un acuerdo de todas las partes”. Vicente quiso destacar que las patronales “deben ser parte del pacto porque eso va a facilitar a posteriori la implantación del propio salario mínimo con menos problemas”.

Una de las cuestiones que mantiene la negociación atascada en la fecha de implantación de la subida. Los sindicatos han asegurado que el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez-Rey les ha confirmado que la subida del SMI de este año se aplicará desde el 1 de septiembre. Sin embargo, la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, afirmó esta misma mañana que la intención del Ejecutivo es que sea efectiva durante el próximo trimestre, a partir de octubre.