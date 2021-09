Aviso del SEPE sobre la demanda de empleo: la inscripción se debe hacer de forma presencial en estos centros

Inscribirse como demandante de empleo es muy conveniente cuando se está sin trabajo. Acceder a formación gratuita, recibir ofertas de empleo, estar en situación de alta asimilada para acceder a ciertas ayudas y tener preferencia en planes de empleo son algunas de sus puntos positivos, pero el más importante es poder cobrar la prestación por desempleo. De hecho, hacer este trámite es obligatorio para poder cobrar el paro y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha querido explicar a través de sus redes sociales cómo se consigue y se renueva la demanda de empleo, de quién depende y los centros en los que se puede solicitar.

¿Dónde me inscribo?

El SEPE ha recordado a través de su cuenta de Twitter que la inscripción para la demanda de empleo se debe de hacer físicamente en las oficinas de servicio público de empleo de las comunidades autónomas o en las del Servicio Público de Empleo Estatal de Ceuta y Melilla. En este enlace puede consultar la oficina más cercana según su código postal. Además, en su publicación, el SEPE también ha aprovechado para señalar que también dependen de los servicios autonómicos otros trámites como modificar los datos de su demanda de empleo o cambiar los datos de su domicilio.

¿Cómo se renueva la demanda?

Una vez inscrito como demandante de empleo recibirá una cartilla en la que le especificarán las fechas de las renovaciones. Durante la inscripción, además, le darán las instrucciones necesarias para acceder a la renovación por internet dependiendo de los servicios de empleo de la comunidad autónoma, en donde se le proporcionará un usuario y contraseña para poder acceder. Por regla general, hace falta disponer de DNI digital para realizar este trámite.

También a través de sus redes sociales, el SEPE avisó de que la demanda de empleo dejaría de ser automática a partir del 1 de julio en muchas comunidades autónomas. Esta medida fue impulsada con el inicio de la pandemia para la propagación del virus y eliminar trámites ante el colapso que sufrió el organismo. Tras el fin de vigencia, para “sellar el paro”, como se conoce coloquialmente, hay dos formas: por internet o de forma presencial.

El día de la renovación solo tendrá que acceder al servicio de empleo con su usuario y contraseña y realizar la renovación. Es importante imprimir o descargar en PDF el mensaje de confirmación de la renovación, donde se especificará la fecha y la hora de la renovación, y guardar este documento en el caso de que nos sea requerido con posterioridad para alguna aclaración. También existe la opción de hacer este trámite de forma presencial, acudir a la oficina de empleo sin cita previa de 9:00 a 14:00 horas. Para ello, deberá llevar la tarjeta de demandante de empleo y el DNI o NIE.

¿Qué ocurre si no renuevo la demanda de empleo?

Inscribirse como demandante de empleo y renovar la demanda mientras se esté cobrando una prestación por desempleo es un trámite obligatorio para recibir esta ayuda y otros servicios. Si olvida renovar la demanda, se iniciará un procedimiento sancionador por infracción leve que puede suponerle la pérdida de un mes de prestación. Si no vuelve a renovarla una segunda vez, perderá tres meses. Si se repite una tercera vez, perderá seis meses, y si por cuarta vez no renueva, perderá la prestación.

Para estos casos de reincidencia no es necesario que el incumplimiento sea siempre del mismo tipo (en este caso, no renovar la demanda de empleo). Por tanto, se aplicará esta escala a partir de la primera infracción, cuando entre una infracción leve y la anterior no hayan transcurrido más de 365 días.