«Urge más reducir la tasa de paro que subir el SMI»

Jesús Echevarría, actual presidente ejecutivo de Randstad España, Portugal y Latam, ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria profesional en la división de Trabajo Temporal de Randstad España, hasta llegar a situarla como líder de la industria desde 2014.

Con 3,3 millones de parados, 272.000 asalariados en ERTE y 222.000 autónomos recibiendo prestación, ¿cuándo cree que nos recuperaremos?

Ya estamos en la senda de la recuperación. El covid destruyó 4,2 millones de empleos, de los cuales 3,5 millones se quedaron en ERTE y el resto se perdieron. Sin embargo, hoy ya tenenos más afiliados a la Seguridad Social que hace dos años y si descontamos los trabajadores en ERTE estamos a 120.000 trabajadores de los niveles prepandemia. Es decir, hemos recuperado prácticamente el 95% del empleo perdido.

Por tanto, ¿no le parece que estemos tan mal?

No lo estamos en general, porque si analizamos el mercado laboral por sectores la situación es diferente. La educación, la sanidad y la construcción han crecido en el número de empleados, pero todavía hay sectores como el turismo o el comercio que no han recuperado el empleo que tenían antes de la pandemia. En el caso del turismo, hoy hay 2,5 millones de personas trabajando, cuando antes había más de tres millones. Es decir, todavía faltan 500.000 personas para recuperar los niveles de empleo.

¿Será por tanto el turismo el sector que más tarde se recuperará?

La recuperación del sector turístico en España depende de la recuperación total del sector aéreo y de que nuestros visitantes puedan viajar sin restricciones. De los 85 millones de turistas que recibimos en 2019, 60 millones vienen en avión. Hasta que no se puedan restablecer las condiciones que teníamos para viajar previas a la pandemia no vamos a recuperar los niveles de turistas extranjeros. De hecho, en julio solo hemos tenido el 25% de los turistas que tuvimos en 2019.

¿Cómo podemos incorporar a todos estos desempleados al mercado laboral?

Sin duda, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que propone el Gobierno no va a ayudar. El Banco de España estimó que la anterior subida del SMI supuso la no creación de 186.000 puestos de trabajo. Con una tasa de paro del 14,5%, y con las dificultades que tenemos para crear empleo, urge más incorporar a trabajadores al mercado laboral que subir el SMI.

¿Se corre el riesgo de que con esta nueva subida del SMI haya más trabajadores que pasen a la economía sumergida?

Es un riesgo que está ahí. Mientras que el SMI es igual en todo el país, la renta per cápita no lo es. Por ejemplo, Madrid y Barcelona tienen una renta per cápita un 30% por encima de la media nacional y Extremadura, Murcia y Andalucía un 30% por debajo, lo que significa que los salarios en Madrid duplican a los de Extremadura. ¿No es un poco complicado que un peón no cualificado de Jaén acceda a un puesto de trabajo si ese puesto se va a encarecer aún más? Se corre el riesgo de que este tipo de empleos pasen a la economía sumergida y eso sí es precariedad laboral. Lo primero que habría que hacer es disminuir la tasa de paro y después mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.

En España hay 937.000 parados de larga duración, un 30% del total. ¿Cómo lograr su reincorporación?

El problema está en la cualificación, y ahí la Formación Profesional juega un papel destacado. Mientras que en Europa hay un 11% de personas sin cualificación, en España hay un 26%. Y si en Europa un 46% elige estudios de FP, en España solo un 23%. Es decir, tenemos más del doble de personas sin cualificación y la mitad con formación en FP respecto a Europa. De los tres millones de parados actuales, dos millones no tienen formación, y ese es el reto de los fondos Next Generation que recibirá España.

¿Qué perfil de profesionales no están encontrando las empresas?

No se encuentran informáticos, ingenieros de telecomunicaciones, enfermeras, agentes de «call center», soldadores, oficiales del metal, entre otros. Además, el número de matriculaciones en carreras técnicas está disminuyendo cada año, cuando la demanda de estos profesionales sigue en aumento. El sector tecnológico no ha sufrido los efectos de la pandemia.

¿Qué le parecen los cambios que propone el Gobierno en materia laboral y que afectarían principalmente a los contratos temporales?

Precariedad laboral es no tener trabajo. Los países de Europa con menos tasa de paro son los que tienen un índice de penetración de la temporalidad más alto: por ejemplo Holanda, con una tasa de paro del 4%, o Reino Unido, con un paro del 3%. Si la reforma laboral coarta las necesidades de flexibilidad de las empresas, al final estaremos limitando su capacidad de generar empleo. Además el 40% de los contratos temporales, se convierten en indefinidos y eliminarlos supondrá destruir 400.000 empleos.