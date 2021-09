La compra en casa en apenas 10 minutos

Abrir el móvil, pedir la leche para el café, los ingredientes del postre o los pañales del niño y tenerlos en casa en apenas 10 minutos. Aunque puede parecer casi teletransporte, esto ya una realidad que inunda las calles de Madrid y Barcelona. Las entregas ultrarrápidas se afianzan en España con Getir, la empresa turca de reparto a domicilio que se posiciona como competidor directo de Glovo con su propuesta de reparto de miles de productos del supermercado a sus clientes en apenas 10 minutos. Hacer la compra desde casa nunca había sido tan fácil y tan rápido. “Desde tomates hasta cerveza fría. Te llevamos lo que necesites (o lo que más te apetezca) en minutos. Entregamos en Madrid y Barcelona (por ahora). Si todavía no llegamos a tu barrio, pronto lo haremos”, promete Getir en su página web.

La empresa llega a nuestro país tras adquirir en julio la startup barcelonesa Blok, un actor emergente del reparto de comida a domicilio poseedor de un conocimiento puntero del mercado local. La apuesta por el mercado español es fuerte: Getir arranca con 19 almacenes, 13 en Madrid y 6 en Barcelona, y su objetivo es expandirse “a otras ciudades españolas en los próximos meses”.

Su modelo de negocio incluye una red de pequeños almacenes donde acumula los cerca de 2.000 productos que pone a la venta -alimentación, bebidas, limpieza e higiene-, para después entregarlos mediante repartidores que se mueven en bicis y motos eléctricas. Para cumplir su premisa de repartir la compra en un plazo de unos 10 minutos, Getir cuenta por el momento con 300 riders y espera ampliar su plantilla hasta los 2.000 trabajadores con contratos indefinidos para 2022, según recoge OkDiario.

En cuanto a su disponibilidad, la empresa no solo promete entregar los pedidos en tiempo récord, sino también hacerlo desde primera hora de la mañana hasta la última de la noche, de 9:00h a 24:00h. La aplicación de Getir puede descargarse gratuitamente en App Store, Google Play y Huawei App Gallery y los nuevos usuarios podrán disfrutar de un descuento de 15 euros en la primera compra, según recoge en su Instagram. Además, el catálogo que aparece en la aplicación se actualiza de forma constante para poder ver a tiempo real los productos que realmente están disponibles, evitando así sorpresas desagradables, como recibir un helado de una marca que no habíamos pedido porque el elegido no estaba en stock.

Repartidores contratados a tiempo completo

“Madrid y Barcelona son dos de los destinos más populares en Europa, dos ciudades vibrantes gracias a su vida local y su atractivo turístico. España es un destino natural al que expandirnos, y confiamos en la receptividad del público a nuestro servicio”, destaca en un comunicado el fundador de Getir, Nazim Salur.

La empresa turca nació en 2015 en Estambul y ya está presente en ocho países europeos (en 2021 ha aterrizado en Reino Unido, Países Bajos, Francia y Alemania); además, prepara su lanzamiento en varias ciudades de Estados Unidos para finales de este año.

El director general de Getir para España y fundador de Blok, Hunab Moreno, ha recalcado que la compañía ha optado por contratar a sus repartidores a tiempo completo y con estatus de empleados, en un contexto marcado por la reciente entrada en vigor de la llamada ‘Ley Rider’, que pretende prohibir que trabajadores autónomos se ocupen de estas funciones. Además, ha garantizado que los trabajadores han recibido formación y cursos sobre seguridad, y no cargan los pedidos a sus espaldas, ya que estos van en cofres en la parte trasera de la bicicleta o la moto eléctrica.

Un negocio emergente en el que ya hay cuatro competidores

Cuatro empresas emergentes compiten en España por liderar este sector de repartos ultrarrápidos todavía incipiente: Glovo, Dija, Getir y Gorillas. Su modelo es similar, basado en tejer una red de pequeños almacenes cerrados al público distribuidos por la ciudad en los que cuentan con unas 2.000 referencias (alimentos, bebidas, productos de limpieza e higiene) que ofrecen a la venta a través de su aplicación.

El cliente hace el pedido por el móvil, se prepara en tienda y un repartidor se encarga de entregarlo en bicicleta o moto en menos de 10 minutos; para poder cumplir los plazos de estos envíos “ultrarrápidos”, la clave pasa por la proximidad, por lo que desde cada establecimiento sólo reparten en ese limitado radio de acción.

Por el momento, su surtido es adquirido directamente a los fabricantes y proveedores, aunque fuentes del sector ya especulan con la posibilidad de que acaben llegando a acuerdos con cadenas de supermercados tradicionales que podrían incluso “externalizar” por esta vía su servicio de venta “online”, recoge Efe.

Glovo fue el pionero

En poco días, Getir -valorada en 7.500 millones de dólares (unos 6.400 millones de euros al cambio actual)- ha oficializado su aterrizaje en Madrid y Barcelona y Glovo, pionero en repartir comida del súper a domicilio, ha hecho pública la compra de Lola Market, un supermercado puramente “online” que ya tenía acuerdos con importantes cadenas de distribución tradicionales. Con la adquisición de Lola Market, la empresa pretende dar la opción a sus usuarios de pedir una cesta más grande y programada, a lo que se suma su oferta para hacer la típica compra de conveniencia (en cadenas como DIA o Carrefour con las que colabora y que puede enviar en 30-45 minutos) y la ultrarrápida (en 10 minutos). Por otro lado, hace un mes, la británica Dija fue adquirida por la estadounidense Gopuff, mientras que la alemana Gorillas comenzó a funcionar en España a mediados de junio.