Estos son los riesgos de guardar los ahorros en casa

Cada vez son más los bancos que aumentan las comisiones por mantener las cuentas, y por ello, cada vez también son más las personas que se hacen la pregunta de si es posible guardar todo su dinero en casa. Lo primero que cabe destacar es que esto es perfectamente legal, siempre y cuando el dinero tenga un origen legítimo y haya sido declarado. Sin embargo, hay una serie de peligros que se deben tener en cuenta. El portal HelpMyCash se hace eco de algunos de ellos y hace hincapié en que si saca sus ahorros del banco y luego quiere volver a ingresarlos, tendrá grandes quebraderos de cabeza con Hacienda, que le pedirá demostrar la procedencia de esos fondos.

Los peligros de prescindir del banco

Lo primero que debe tener en cuenta es que su casa puede verse afectada por desastres naturales, como incendios o inundaciones. Es importante que si quiere guardar su dinero en ella, disponga de una caja fuerte ignífuga que proteja sus ahorros lo máximo posible. Otro punto a tener en cuenta y que altera a muchas personas es el tema de los robos. Todo su trabajo y esfuerzo podría desaparecer si sufre un hurto. Solo el año pasado se produjeron en nuestro país 70.481 robos con fuerza en domicilios. Las opciones que tiene para hacer frente a esta problemática pasan por poner una alarma o por tener un buen escondite en el que dejar el dinero. Desde HelpMyCash recomiendan enterrarlo en una maceta, colocarlo detrás de un enchufe falso o incluso debajo de una baldosa.

Si contra los desastres naturales y los robos se puede hacer algo, contra el siguiente punto es bastante más difícil, y es que se trata de la inflación: o nuestro dinero crece al mismo nivel que esta, o perderemos poder adquisitivo.

Medidas preventivas y alternativas

Si a pesar de tener en cuenta estos riesgos seguimos apostando por guardar el dinero en casa, puede contratar un seguro de hogar que cubra el contenido y le proteja ante estas situaciones. Y si ya tiene uno, debe comprobar qué cubre exactamente y cuáles son los límites de la póliza. Desde HelpMyCash recuerdan que “la indemnización que nos pague la aseguradora dependerá de las condiciones contractuales”. No obstante, desde este portal comparador financiero recomiendan no correr riesgos innecesarios, cambiar de banco y abrir una cuenta sin comisiones, una opción que ofrecen varias entidades. De esta forma, su dinero no correrá peligro e incluso podrá contratar servicios que le ayuden a invertir y rentabilizar sus ahorros.