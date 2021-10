Arrancan los viajes del Imserso: el Gobierno adjudica finalmente los lotes y los primeros jubilados podrán disfrutarlos en noviembre

No todo iban a ser malas noticias en cuanto a los viajes del Imserso. Aunque el peor de los escenarios pronosticaba que el inicio del programa tendría que esperar hasta enero de 2022 por el retraso en la adjudicación, todo apunta a noviembre será el mes del pistoletazo de salida. El Ministerio de Derechos sociales y Agenda 2030 ha adjudicado por fin los lotes del programa de turismo social de Imserso. Tal y como queda reflejado en el acta de la mesa de contratación, publicada ayer, Mundiplan (Iberia, IAG7 y Alsa) triunfa y se hace con los lotes 1 (costa peninsular) y 2 (costa insular), mientras que “Turismo Social” (Ávoris y Halcón Viajes) se queda con el lote 3 de turismo interior. Según ha adelantado el Ministerio, ya se están preparando las más de tres millones de comunicaciones dirigidas a las personas beneficiarias en las que se indicarán las fechas concretas de inicio de la comercialización de los viajes.

Antes de que la adjudicación provisional se convierta en firme, se abre un plazo de entre 10 y 15 días para que los licitadores, es decir, “Turismo Social” y Traveltino (Logitravel), puedan presentar alegaciones. Fuentes de “Turismo Social” explican a LA RAZÓN que están estudiando la posibilidad de impugnar la adjudicación, aunque no anunciarán su decisión hasta la próxima semana. Este es un escenario bastante probable, al menos así lo temen los hoteleros, que ya vieron como ocurría lo mismo con la anterior adjudicación.

Por el momento, a falta de cualquier incidencia, de las 816.029 plazas previstas para la temporada 2021-2022, Mundiplan controlará 673.926, al gestionar los lotes 1 (443.887 plazas) y 2 (230.039 plazas). Este gran volumen de plazas se traducen en un mayor presupuesto de los lotes. Del total de 66,7 millones en los que está valorada la primera temporada de los viajes del Imserso, 32 millones corresponden al lote 1 y 24 millones al lote 2. Mientras, “Turismo Social” queda al frente de los 142.103 viajes del lote 3 por valor de 10,6 millones de euros.

Tras tres meses de valoración de las ofertas licitadoras y habiendo superado la suspensión cautelar por recursos ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y una actuación de la CNMC, los viajes del Imserso para pensionistas y jubilados avanzan, señaló el Ministerio de Derechos Sociales. No obstante, aunque su fecha de inicio definitivo aún no está clara, oscilará entre noviembre y diciembre. Según las estimaciones de la patronal hotelera valenciana Hosbec, los primeros clientes del Imserso no llegarían a los establecimientos hoteleros, “en el mejor de los casos y si no se produce ningún incidente que provoque otro retraso”, hasta dentro de cinco o seis semanas, es decir, a mitad de noviembre, ya que las agencias tienen que preparar su programa debido al considerable volumen de plazas que oferta el Imserso.

El programa de Termalismo también avanza

En una nota, el Ministerio de Derechos Sociales destaca que para la vuelta de los viajes del Imserso debían darse dos condiciones, como son la existencia de una situación de seguridad “razonable” con respecto a la Covid-19, que se ha alcanzado gracias a la vacunación, y la existencia de una oferta turística suficiente que permitiera el impulso de la nueva contratación. El Ministerio destaca que “si la licitación de los viajes se hubiera adelantado a marzo o abril, no habría sido posible la organización de las ofertas por parte de las empresas”.

Tras la adjudicación provisional, las próximas semanas se procederá a realizar los trámites preceptivos de presentación de documentación de las adjudicatarias para la formalización de contratos. En cuanto al programa de Termalismo, el proceso de contratación está “avanzado” para atender a la demanda de plazas que los usuarios han solicitado hasta el 1 de octubre.