Mundosenior lanza su propio programa de turismo al estilo Imserso: ya a la venta sin acreditación y desde 260 euros

Aprovechando la demora de los viajes del Imserso, que previsiblemente se retrasarán hasta noviembre, el turoperador Mundosenior se ha adelantado y ha lanzado este 27 de septiembre su programa de turismo social de otoño-invierno al más puro estilo Imserso. Los precios no distan mucho de los del Imserso pese a no contar con subvención estatal, su nombre es “Turismo Social” , lo que puede llegar a confundir pensando que se están contratando viajes del Imserso, los paquetes se ponen a la venta antes que los del programa oficial y no es necesaria obtener acreditación para acceder a ellos.

Mundosenior es la marca de Ávoris Corporación Empresarial, una de las tres empresas que optan a la licitación de los viajes del Imserso por valor de 66,7 millones de euros junto a Traveltino, perteneciente al grupo Logitravel, e Iberia. Para la temporada de 2019-2020, Ávoris Halcón se hizo con el lote 2 (turismo de costa insular) y lote 3 (turismo interior), mientras que Iberia se hizo con el lote 1 (turismo de costa peninsular). A la espera de la adjudicación de los lotes de la temporada 2021-2022, el programa gemelo pero privado de Mundosenior levanta ampollas entre sus competidores, ya que también incluye paquetes a destinos de costa peninsular a un precio muy similar a los del Imserso.

Oferta privada de Mundosenior

Esta es la oferta y los precios del programa “Turismo Social” de Mundosenior:

Circuitos culturales de 6 días desde 310 euros en Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia y País Vasco.

Costa peninsular, estancias de 8, 10 y 15 días:

-Andalucía (Málaga) y Comunidad Valenciana (Alicante) con transporte incluido desde 260 euros y sin transporte desde 230 euros.

-Cataluña (Salou) con transporte desde 325 euros y sin transporte desde 295 euros.

Costa insular, estancias de 8, 10 y 15 días:

-Islas Baleares (Mallorca) con transporte desde 305 euros y 230 euros sin él.

-Islas Canarias (Tenerife) con transporte desde 395 euros y sin transporte también desde 230 euros.

Los viajes incluyen el transporte de ida y vuelta en el caso en el que así sea seleccionado, traslados y acercamientos, seguro de viaje, pensión completa con agua y vinos incluidos, comidas en ruta y guías acompañantes. Además, el programa privado de Mundosenior ofrece dos extras que no tiene el Imserso. Por un lado, los circuitos de 5 y 8 días por Europa desde 700 euros. Italia, Noruega, Turquía, Francia, Alemania, Irlanda, Austria, Rumanía o Bulgaria son algunos de los destinos ofertados. Y por otro, viajes de 15 días a destinos de costa tanto peninsular como insular, ya que la campaña de 2021/2022 del Imserso ha eliminado los viajes de dos semanas. La duración máxima ahora no supera los 10 días y 9 noches.

Oferta del Imserso

Esta es la franja de precios que el Imserso tiene prevista para la campaña 2021/2022 y que oscila entre los 116 y los 405 euros:

Zona costera peninsular: Andalucía, Cataluña, Murcia y C.Valenciana con transporte

-289,63 euros para pasar una estancia de 10 días (9 noches) en las costas de alguna de estas comunidades.

-Si la estancia se reduce a 8 días (7 noches), el precio por viaje será de 212,96 euros.

Zona costera peninsular: Andalucía, Cataluña, Murcia y C.Valenciana sin transporte

-En caso de elegir el viaje sin transporte, el precio de la estancia de 10 días (9 noches) se reduce a 235,95 euros.

-Y para una estancia de 8 días (7 noches), el coste del viaje sin transporte será de 196,02 euros.

Zona costera insular: Islas Baleares con transporte

-Pasar 10 días (9 noches) en las Islas Baleares sale por 308,37 euros.

-Si la estancia se reduce a 8 días (7 noches), el precio se rebaja hasta los 248,96 euros.

Zona costera insular: Islas Baleares sin transporte

-La estancia de 10 días (9 noches) sin transporte incluido sale por 236,07 euros.

-La estancia de 8 días (7 noches) sin transporte incluido cuesta 195,78 euros.

Zona costera insular: Islas Canarias con transporte

-Disfrutar de las playas de Gran Canaria, Tenerife o Fuerteventura, entre otras, durante 10 días (9 noches) tiene un precio de 405,53 euros, el más alto de todo el programa del Imserso.

-Mientras que si el viaje dura 8 días (7 noches) el coste baja hasta los 330,51 euros.

Zona costera insular: Islas Canarias sin transporte

-En caso de acudir a este tipo de viaje pero sin incluir transporte, el precio es de 235,95 euros para 10 días (9 noches).

-Y de 195,72 euros para una estancia de 8 días (7 noches).

Turismo de Interior

Esta modalidad de viaje engloba varias alternativas para disfrutar al máximo de las regiones del interior de España.

-Por un lado, están los circuitos culturales de 6 días (5 noches), que alcanzan un precio de 272,71 euros.

-Otra opción es recurrir al turismo de naturaleza durante un periodo de 5 días (4 noches) a un precio de 266,81 euros.

-También puede pasar 4 días (3 noches) conociendo las capitales de provincias españolas por tan solo 115,98 euros, el precio más reducido de todo el programa de turismo del Imserso.

-Y no podían caer en el olvido las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, que se pueden visitar durante 5 días (4 noches) por 266,81 euros.

Precio programa Mundosenior FOTO: Mundosenior