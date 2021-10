Los hoteleros descartan que haya viajes del Imserso este año ante el estancamiento del programa

Los hoteleros dan por perdidos los viajes del Imserso, al menos para este año. Tras permanecer suspendidos durante un año y medio debido a la pandemia, todo apunta a que el regreso del programa de turismo del Imserso tendrá que esperar hasta 2022 debido al retraso en la adjudicación. En concreto, el presidente de Hosbec, Toni Mayor, ha calificado la situación de “desastre total” y ha fijado en enero las previsiones más optimistas del sector para la llegada de los primeros turistas sénior del Imserso. Este temor se extiende a todos los eslabones del sector turístico, cuyos peores temores van camino de hacerse realidad ante la pasividad del Gobierno.

Pese a que la adjudicación de los lotes se produjese, siendo optimistas, entre esta semana y la que viene, la venta de los paquetes turísticos no comenzaría en octubre, ya que las agencias tienen que preparar su programa debido al considerable volumen de plazas que oferta el Imserso (800.000). Suponiendo que los paquetes comenzarán a venderse en el mejor de los casos en noviembre, los viajes empezarían a efectuarse ya en el mes de diciembre. Claro está, si el proceso consigue desbloquearse en las próximas semanas. De no ser así, lo más probable es que los viajes del Imserso no comiencen hasta enero 2022.

La adjudicación de los lotes del programa del Imserso sigue encallada y sus fechas se han visto trastocadas por una suspensión cautelar derivada de los recursos de los hoteleros contra los pliegos, por una incidencia entre Halcón Viajes y Logitravel remitida a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y ahora también por la apertura de un trámite de audiencia para que Mundiplan (Iberia y Alsa) presente nuevas ofertas en dos lotes donde se han detectado propuestas “anormalmente bajas”.

Este bloqueo no solo perjudica a los pensionistas que se benefician del programa de turismo del Imserso, sino también a las agencias, hoteles, restaurantes, guías turísticos, medios de transporte y otros servicios que son capaces de mantener el empleo y la actividad económica en temporada baja gracias a estos viajes. Siendo consciente de su importancia, este 5 de octubre el Grupo Parlamentario Popular (PP) ha presentado una proposición no de Ley en el Congreso en la que se insta al Gobierno a la adjudicación y formalización “urgente” de la contratación de los servicios del programa de Turismo Social del Imserso durante la temporada 2021/22, así como del programa de Termalismo para el período comprendido entre octubre y diciembre de este año.

Incumplimiento del calendario

A principios de septiembre, la ministra de Turismo, Reyes Maroto, confirmó en declaraciones a Radio Nacional que se mantendría el calendario inicial y el programa de viajes del Imserso estaría en funcionamiento en octubre. Todo ello, contando con que el procedimiento no se volviera a parar como consecuencia de nuevos recursos, señaló. Sin embargo, ante su evidente paralización, Maroto decidió pronunciarse de nuevo. Durante su comparecencia en una comisión en el Congreso de los Diputados el pasado 16 de septiembre, la titular de Turismo admitió que estaban analizando para adjudicar los lotes, ya que había habido un aplazamiento como consecuencia de la presentación de recursos de confederaciones de hoteles como Cehat como Hosbec. Desde entonces, Maroto no ha vuelto a pronunciarse sobre el incumplimiento del calendario inicial de los viajes, quizás para evitar nuevas promesas incumplidas. Por su parte, la dirección el Imserso tampoco ha hecho aclaraciones al respecto.

La salvación está en los programas privados de turismo

A la espera de que el Imserso reaccione y ponga en marcha su programa de turismo dirigido a la tercera edad, otros turoperadores han aprovechado esta oportunidad para lanzar sus propios paquetes de turismo social a precios igual de competitivos. Destacan Mundosenior, turoperador de Ávoris Corporación Empresarial, que puso a la venta su particular Imserso privado con viajes desde 230 euros, y Club de Vacaciones, el turoperador especializado en turismo para mayores de 60 años, que forma parte de Viajes El Corte Inglés. Este último oferta paquetes a precios reducidos (desde 220 euros) desde finales de septiembre hasta junio de 2022, con pensión completa, cancelación flexible y estancias hoteles de entre 3 y 4 estrellas.

Con la proliferación de estos programas privados, el sector turístico ve algo de luz al final del túnel. El presidente de Hosbec ha señalado que los hoteleros únicamente confían, para no perder del todo el otoño, en que los turoperadores “hagan sus programas por su cuenta” y estimulen la demanda estancada sénior “y se den cuenta de que esperar al Imserso es perder el tiempo y hagan contrataciones de hoteles por su cuenta”. En este escenario, Toni Mayor ha indicado que sería posible que el turista sénior optara por hacer dos viajes, uno de aquí hasta diciembre con contratación normal y a partir de enero y hasta mayo con el Imserso con el argumento de que “el turista de la tercera edad sale dos o tres veces en invierno, no solo una”. Aún así, el retraso en la puesta en marcha del Imserso abocará al sector, en palabras de Mayor, de nuevo al cierre de hoteles.