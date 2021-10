El gran dilema de Planas con el Plan del campo: aprobar sin consenso u obligar a todos a retratarse

Se aproxima el momento de la verdad y Luis Planas deberá tomar una decisión. Salvo sorpresa muy grande, el Plan Estratégico Nacional que debe remitirse a Bruselas no va a salir adelante por consenso. Por ejemplo, a fecha de hoy, no veo al consejero de Aragón dando el visto bueno al texto final, porque no se atiende prácticamente ninguna de sus reivindicaciones.

Otro tanto sucede, en el momento actual, con las comunidades de la Cornisa Cantábrica y Galicia. Mucho tendrían que cambiar las cosas en los próximos días para que estas apoyasen las posiciones defendidas desde el Ministerio de Agricultura. Llegados a ese punto, Planas se enfrentara a un dilema: someter a votación su propuesta final para que cada consejero tenga que retratarse y decir sí o no, asumiendo las consecuencias de su posición, o tirar por la calle de en medio y no someter el papel a votación y asumir él mismo el coste político de las medidas que se incluyan en el Plan Estratégico que se enviará a Bruselas.

Eso sí, después de pactar con su colega Teresa Ribera toda la parte medioambiental, que es mucha. Mientras tanto, el ambiente en el campo se va caldeando. La semana pasada hubo protestas por la política agraria de Planas en Almería y en Zaragoza (de todo Aragón). En esta última, el malestar contra el equipo del Ministerio es más que evidente, tanto entre los responsables de la Consejería como de las organizaciones agrarias.

Esta semana toman el relevo los cultivadores de maíz, que se concentrarán en Madrid, y el sector agrario andaluz, que protagonizara una marcha de coches por las calles de Sevilla. El motivo es el mismo: el desacuerdo con la propuesta sobre el Plan de Planas. Por otro lado, esta semana se reunirán los altos cargos de las consejerías de Agricultura y del Ministerio para hacer balance de las últimas negociaciones y preparar la próxima Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, en la que se debería cerrarse ese plan, la figura clave de la futura PAC. Todo lo relativo a los ecoesquemas sigue muy «verde».