El futuro laboral empieza en 42

Las profesiones del futuro marcan el presente. 42 es mucho más que un campus de programación. Es una academia de valores, de actitud y de aprendizaje de «hard y soft skills». Un lugar donde se plantea un modelo disruptivo de formación para todos los retos y perfiles digitales demandados por el mercado laboral. Y todo, rompiendo esquemas y paradigmas con una metodología basada en la gamificación y el «peer to peer», una filosofía centrada en «aprender a aprender» y un espacio en el que se fomenta la creatividad, el esfuerzo, la superación y el trabajo en equipo. Con todo esto, 42 es el aprendizaje del presente que diseñará la sociedad del futuro.

Campus 42 no deja de crecer y abrir sus puertas en diferentes puntos de la geografía española: a día de hoy hay posibilidad de inscribirse en Madrid, Urduliz (Bizkaia), Barcelona o Málaga y, más adelante, en Alicante. Pero ¿qué es 42? El punto de partida hacia el futuro. Un concepto innovador y disruptivo, que llegó a España en septiembre de 2019 de la mano de Fundación Telefónica con la apertura, en Distrito Telefónica, del campus de Madrid.

¿Cuál es el perfil? Todos. No se necesita titulación ni formación previa. Solo tener ganas de «aprender a aprender» y trabajar en equipo. Una oportunidad para todas las personas mayores de 18 años que aspiran a convertirse en profesionales de alto nivel con la programación como piedra angular de su formación. 42 es una metodología «peer to peer learning» o de aprendizaje entre pares, donde lo más valioso es aprender del compañero/a a través del trabajo colaborativo, compartiendo retos y, sobre todo, evaluándose entre ellos. En este proceso, lo más importante es que los estudiantes no compiten entre ellos, sino que entienden que para avanzar en la metodología tienen que colaborar y trabajar mano a mano.

Campus 42, un proyecto abierto a todos FOTO: IRENE MEDINA LORENZO

Actualmente ya es posible inscribirse de manera gratuita en los campus de Madrid, Urduliz (Bizkaia), Barcelona y Málaga. Los tres primeros están en marcha y Málaga lo hará en breve, pero las inscripciones para los cuatro están permanentemente abiertas y constantemente hay convocatorias. Sencillo, a un clic comienza la aventura, solo hay que rellenar los datos básicos y, posteriormente, pasar dos pruebas online: un ejercicio de memoria de diez minutos de duración y un test de pensamiento lógico-matemático de dos horas. Esta es la primera fase de las pruebas requeridas para entrar en los nuevos campus.

¿Y después? Una vez superados los test online, los candidatos y candidatas deben permanecer atentos a las convocatorias de las «piscinas». Esta prueba final, la más dura y exigente, valora las posibilidades reales de los y las aspirantes para conseguir su plaza definitiva en uno de los cuatro Campus 42 abiertos actualmente. Para ello, durante 26 días realizarán diversos retos. En este período, conocerán lo más parecido a su día a día en 42, a la filosofía con la que se trabaja en el campus: encontrarán la manera de adaptarse, manejar los contratiempos y resolver nuevos desafíos, una fase que les sumerge ya en los principios del mundo de la programación.

Formación innovadora, abierta y gratuita. Campus 42 está abierto las 24 horas del día, los 365 días del año, para que los estudiantes puedan trabajar y aprender a su ritmo, a lo largo de tres años de media. No tiene profesores, ni libros, ni aulas. Un campus presencial sin clases. Los estudiantes no deben preocuparse si no saben nada de programación previamente, este aprendizaje es igual de válido tanto para los que saben como para los que no. Esa es una de las claves del éxito de 42: funciona para todos y aprenden todos, el que más sabe y el que menos.

Impacto real

Su metodología es tan innovadora y eficaz que el proyecto 42 se ha alzado con el décimo puesto en el TOP 100 de las universidades mundiales con Impacto Real (WURI) por su alto nivel de excelencia en la formación en programación. No menos importante es el logro de haber conseguido copar la primera posición por los valores éticos que transmite y representa, por delante de universidades como Harvard, Columbia o Yale. Esta distinción, otorgada junto a las instituciones más prestigiosas del mundo, refuerza la legitimidad de un modelo pedagógico único que sigue siendo exportado con éxito: la 42 Network, lanzada en junio de 2019, que ahora incluye 35 campus asociados, dos nuevos en Turquía (Kocaeli y Estambul).

42 es posible, en España y Brasil (Sao Paulo), gracias a la acción social de Fundación Telefónica con el objetivo de no dejar a nadie atrás. Actualmente ya son más de 30.000 las personas que se han registrado en los cuatro campus españoles. Con estos nuevos campus, Fundación Telefónica y sus socios estratégicos dan un paso más y se anticipan al escenario profesional del futuro. Todo con el fin de responder a las necesidades del mercado laboral y preparar a la sociedad para las nuevas profesiones digitales. 42 nace con la idea de convertirse en un referente de innovación en los distintos territorios del país y con el compromiso de captar talento tecnológico y apostar por la formación digital para toda la sociedad.

Un modelo de éxito en todo el mundo

El primer campus de programación 42 nació en París y ahora es un modelo de éxito en todo el mundo. España forma parte de la 42 Network a través de Fundación Telefónica, con cinco campus. En 2019, 42 Madrid abrió sus puertas con gran éxito y fue el primero en implantar este modelo pedagógico pionero, innovador y gratuito en España. Durante 2021, le siguió Urduliz, en colaboración con la Diputación Foral de Bizkaia, y, próximamente, lo harán Barcelona, de la mano del Ayuntamiento y la Generalitat de Cataluña, y Málaga, con el Consistorio. En un futuro, se incorporará Alicante en cooperación con la Generalitat Valenciana.

