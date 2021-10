Así afectará el cambio de hora al precio y los tramos de la factura de la luz

El horario de invierno está a la vuelta de la esquina. Aunque desde el inicio del otoño los días son más cortos y oscurece antes, el cambio de hora que se produce el último domingo de octubre marca la entrada definitiva en la temporada de frío. En 2021, este trámite se realizará la noche del sábado 30 al domingo 31: a las 3:00 horas de la madrugada (hora peninsular), serán las 2:00 horas. Los consumidores de la tarifa eléctrica regulada (PVPC) pueden preguntarse si este cambio afectará a los tramos de discriminación horaria de la nueva factura eléctrica que entró en funcionamiento el pasado mes de junio. ¿Se atrasarán o se adelantarán las franjas? ¿La factura será más cara o más barata? La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) aclara estas dudas a LA RAZÓN.

En 2016, la OCU avisó sobre un ajuste en las franjas de discriminación relacionado con el cambio de hora. Por aquel entonces, el horario de la tarifa valle de electricidad se adelantó una hora porque los antiguos contadores no eran capaces de actualizar su reloj automáticamente cada vez que cambiaba la hora, y era preciso hacer este ajuste. No obstante, fuentes de la OCU aclaran que este año los tramos horarios de la tarifa regulada (punta, llano y valle) permanecerán sin cambios, ya que los nuevos contadores digitales no tienen problema para gestionar esta modificación horaria. “Con los contadores digitales ha desaparecido en la orden de peajes la necesidad de cambiar las franjas horarias”, explica Enrique García, portavoz de la OCU, a LA RAZÓN.

Lo único que los usuarios deben tener en cuenta es que se gana una hora de luz natural al amanecer, en el periodo valle, pero se pierde una justo en el periodo punta (de 18:00 a 22:00 horas), el más caro, lo podría provocar un aumento en el precio de las facturas de la luz. No obstante, la OCU no tiene información concreta sobre cómo repercute en el recibo el hecho de que amanezca antes y anochezca más tarde. “No tenemos datos que acrediten cómo influye el cambio de hora en la factura de la luz”, aclara García. En definitiva, el mayor repunte del precio se producirá por las constantes alzas del precio de la luz, que lleva seis meses batiendo récords, y por el aumento del consumo eléctrico para combatir la llegada del frío.

Tras estas aclaraciones, los tramos de discriminación horaria permanecen tal y como estaban:

-El periodo punta, en el que el coste de peajes y cargos es más alto, está comprendido entre las 10:00 y las 14:00 horas y las 18:00 y 22:00 horas. En Ceuta y Melilla el horario punta se retrasa una hora: empieza a las 11:00 horas y acaba a las 15:00 horas y de 19:00 a 23:00 horas.

-El tramo llano, con un coste intermedio, se sitúa entre las 8:00 y las 10:00 horas, las 14:00 y las 18:00 horas y entre las 22:00 y 24:00 horas.

-La tarifa valle, la más barata y a la que más cuesta adaptarse, se concentra entre las 00:00 horas y las 8:00 de la mañana y todas las horas de fines de semana y festivos nacionales no sustituibles (1 de enero, viernes santo, 1 de mayo, 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 de diciembre, 8 de diciembre y 25 de diciembre), así como el 6 de enero.

