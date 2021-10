Codere se desploma otro 12% en bolsa tras cuatro días consecutivos a la baja

Codere sigue sin tocar fondo en el mercado bursátil. La empresa de juego española se ha desplomado en el parqué por cuarta jornada consecutiva, pendiente del proceso de liquidación de su deuda, paso previo a su liquidación. A media mañana caía casi otro 12% (un 11,81 %, hasta los 0,36 euros por título), con lo que hoy podría acumular una pérdida en las últimas cuatro jornada de 32% -el pasado viernes, ya registró una fuerte caída del 12,96%; el jueves, perdió otro 5,2%, y el miércoles, casi un 2%-.

Justo el pasado miércoles, Codere anunció que había conseguido el consentimiento del 98% de sus bonistas para sendas emisiones de bonos por importe de 353 millones de euros como parte del proceso de reestructuración de su deuda, que prevén completar el 5 de noviembre, previo a la liquidación de la empresa, que seguirá operando a través de una nueva sociedad de la que los bonistas tendrán un 95%.

La semana pasada, la agencia de calificación de riesgo crediticio Moody’s asignó una nota de “Caa1″ (dentro de la categoría de bono basura) a la propuesta de emisión de bonos de 129 millones de euros que hará Codere Finance 2 (Luxembourg), dentro de la reestructuración de la deuda previa a la liquidación de la firma. En un nivel similar de calificación, Moody’s mantuvo “Ca” (“corporate family rating”) que ya había asignado anteriormente a Codere y las calificaciones de Codere Finance 2 (Luxembourg), así como las perspectivas de ambas entidades. La agencia Standard & Poor’s también rebajó las notas de las dos emisiones a CCC+, asimismo dentro de la categoría de bono basura.

Codere espera que el consejo de administración convoque la junta general de accionistas, que deberá tener lugar antes del final de noviembre, para aprobar su disolución y la apertura del período de liquidación. Una vez que la junta general de accionistas apruebe el lanzamiento del proceso de liquidación, la compañía solicitará al regulador suspender la cotización de sus acciones. Con posterioridad a la implementación de la reestructuración, la compañía estima que ya no podrá continuar como una empresa en funcionamiento. En este sentido, tal y como señaló el pasado 22 de abril, Codere prevé que entrará en un procedimiento de liquidación una vez que la reestructuración sea implementada, en principio el próximo 5 de noviembre.

El pasado 17 de septiembre, las sociedades filiales de la compañía Codere Finance 2 (Luxembourg) y Codere Finance 2 (UK) publicaron un documento de oferta y solicitud de consentimiento, denominado en inglés, ‘offer and consent solicitation memorandum’ (OCSM). El OCSM incluye la solicitud de ciertos consentimientos en relación con los bonos existentes y la oferta de emisión por Codere Finance de un nuevo tramo de bonos súper sénior por importe de 128,86 millones de euros. En concreto, la solicitud de consentimiento requería el consentimiento de los titulares de al menos el 90% de cada una de las series de bonos existentes para ser aprobado, algo que ha sucedido con el respaldo de hasta el 97,63%.