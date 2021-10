Orange cerrará sus tiendas más pequeñas en España

Orange va a cerrar aquellas tiendas más pequeñas que no le resulten ni rentables ni útiles para su modelo de negocio. Así lo ha explicado hoy el director general de la Unidad de Negocio Residencial de Orange España, Diego Martínez, durante la presentación de resultados de la compañía francesa. Martínez ha explicado que, debido a la pandemia, el tráfico en sus tiendas físicas ha caído un 25% con relación a los nueve primeros meses de 2019 y las ventas digitales se han disparado entre un 30 y un 35% comparadas con el mismo periodo del año pasado. Esto, ha explicado, les está llevando a replantearse su modelo de tiendas a futuro. La compañía, ha explicado, está revisando el portfolio de 800 establecimientos que actualmente tiene en el país y cerrando aquellas que son más pequeñas y menos rentables, según ha asegurado Martínez, que no ha precisado el número de tiendas que podrían verse afectadas por esta medida, pues dependerá que cómo evolucione la situación. Estos pequeños establecimientos, además, no cumplen con los requisitos que Orange quiere ahora para sus tiendas, que sean espacios donde se pueda ofrecer un buen servicio a sus clientes en forma, por ejemplo, de demostraciones.

Orange sigue así los pasos de otro de los grandes operadores que trabajan en España, Vodafone, que a finales de septiembre comunicó a los sindicatos, en el marco de la negociación del despido colectivo que anunciado, que cerrará 34 tiendas propias en España, en las que trabajan 237 personas.

Resultados

En lo que a los resultados respecta, Orange cree que la caída de ingresos que viene registrando desde hace tres años ha tocado por fin suelo. Hace un año, la operadora francesa puso en marcha un plan de transformación en España basado en el foco al cliente, en su “core-business” y en la simplificación de sus productos que la compañía considera que ha sido vital para frenar la caída de ingresos en los primeros nueve meses de este año. Según los resultados que ha presentado hoy, sus ventas hasta septiembre ascendieron a 3.544 millones de euros, un 4,9% menos que en el mismo periodo del año anterior. A pesar de este retroceso, desde la compañía han destacado el cambio de tendencia que supone este retroceso en el sentido de que mejora ligeramente la caída del 5% que registró en el mismo periodo de 2020.

La compañía achaca este ligero cambio de tendencia no sólo al plan de transformación, sino también a su progresiva recuperación comercial a pesar de la elevada competitividad que impera en el sector y el avance del “low cost”. Orange ha destacado que su oferta convergente mantiene una alta penetración en su cartera de clientes de banda ancha fija, con un 86% del total, a través de su tres marcas, Organe, Jazztel y Simyo. En fibra hasta el hogar, Orange suma 3,5 millones de clientes, lo que representa un 86% de su cartera de banda ancha fija, con un crecimiento del 6,4% interanual.

La compañía francesa también ha explicado que ha aumentado en un 5% sus clientes móviles de contrato, hasta alcanzar los 14,5 millones. En cuanto a su oferte de televisión, Orange cuenta con 693.000 clientes suscritos a este servicio, lo que representa un 17% de la base total de sus clientes de banda ancha fija. En total, Orange cuenta con más de 20,2 millones de clientes en España, de los que 16,23 millones son de móvil y 4,034 de banda ancha fija.