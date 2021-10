Estas son las tres cosas que tienes que saber antes de encargar una tasación hipotecaria

Antes de financiar la compra de una vivienda es obligatorio presentar una tasación hipotecaria. Esto término hace referencia a un informe en el que un profesional especializado indica el valor “real” que tiene la casa que se quiere comprar. Este es uno de los momentos más importantes al que hay que hacer frente cuando se inician los trámites para adquirir un inmueble, ya que a partir de la valoración que se haga, el banco determinará cuánto dinero presta para adquirir la vivienda.

Desde el portal HelpMyCash apuntan tres consejos clave que deben tenerse en cuenta para que la tasación hipotecaria sea lo más provechosa posible:

-No fiarse al 100% de las tasaciones gratuitas de las inmobiliarias. Es muy común que estas entidades ofrezcan tasaciones gratuitas, pero hay que tener en cuenta que solo una agencia homologada por el Banco de España puede llevar a cabo una tasación hipotecaria que tenga valor. Las de las inmobiliarias o las que se pueden hacer a través de herramientas virtuales de entidades financieras no tienen carácter oficial, simplemente valen como orientación. Si le proporcionan una valoración gratuita de la vivienda, debe saber que lo más probable es que el resultado no coincida con el valor de tasación oficial del inmueble. Solo le servirá para hacerse una idea aproximada del precio que suelen tener las viviendas parecidas a la que quiere comprar.

-Encargar la valoración oficial a una tasadora homologada. Es probable que el banco le proponga él mismo realizar la tasación con una agencia con la que colabore. Algunas entidades, incluso, se ofrecerán a pagarlas ellas mismas. No obstante, lo recomendable es que sea usted quien encargue la valoración a la tasadora homologada que más le interese. Lo ideal es pedir presupuesto a varias agencias y decidir en función de ello. Siempre que la tasadora esté homologada por el Banco de España, la entidad bancaria estará obligada a aceptar su valoración, aunque puede pagar por su cuenta una segunda valoración. ¿Y si esta segunda valoración es más baja que la primera? En ese caso, tendrá seis meses de plazo para presentar su tasación a otras entidades. De hecho, lo más recomendable es acudir desde el principio a distintos bancos, para aumentar así las probabilidades de que aprueben la tasación.

-Estar presente durante la tasación hipotecaria. Desde HelpMyCash apuntan que lo más aconsejable es estar presente cuando se realice la tasación hipotecaria de la vivienda. Para ello, hay que preguntar al técnico encargado de realizarla y saber cuándo se pasará por el inmueble. También hay que pedir permiso al ocupante de la vivienda para que dé su permiso para asistir. Esto es recomendable ya que es la única forma que tendrá de asegurarse de que la valoración se realice correctamente. También viene bien ya que el tasador suele tener en mente un rango de importes cuando valora una vivienda, así que puede hablar con él para que, dentro de ese rango, se establezca el valor final. Si, por ejemplo, necesita que la valoración sea un poco más alta para que el banco le preste más del 80% del coste de la vivienda, podrá hablar con el tasador e intentar que suba el valor.