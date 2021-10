Dile adiós a las arrugas con las nuevas ampollas de colágeno de Mercadona

Qué haríamos sin los productos de la sección de Perfumería y Cosmética de Mercadona que se han convertido para muchos y muchas en indispensables. Si además de deleitarnos el paladar con la multitud de productos alimenticios que están a la venta en el supermercado valenciano que no para de sacar novedades, algunas de las cuales se han convertido en top ventas y no podemos encontrar en ninguna de las superficies (como la crema de untar de chocolate con sabor a kinder que aún estamos intentando que llegue a nuestros hogares) ,nos damos una vuelta por su sección de cuidados para el cuerpo y la piel, entonces estaremos perdidos. ¿Cómo puede ser que en un espacio reducido estemos tanto tiempo? Mercadona lo sabe y no para de llenar sus estanterías con productos para el cuidado facial y corporal a precios irresistibles y con resultados fabulosos.

El colágeno, ese gran aliado

Mercadona tiene en sus estanterías una novedad que ataca los signos de envejecimiento gracias a la incorporación del colágeno en su formulación. Tampoco crean que les va a quitar las arrugas marcadas, sino que suaviza las líneas de expresión superficiales y también las arrugas por supuesto, con estas ampollas lo que pasará es que su aspecto lucirá más joven.

El tratamiento facial de la línea Regen Skin de Deliplus ya tenía varios productos, con estas nuevas ampollas lo que hace es completarlo. Es un tratamiento intensivo que reduce los signos de envejecimiento de la piel a base de su principal ingrediente que es el colágeno. Además de este componente en las ampollas faciales de Regen Skin también encontramos células madre vegetales aunque en menor proporción. Estas células lo que consiguen es activar la piel generando un efecto regenerador natural. En cierta medida la piel queda más firme y luminosa.

Ampollas colágeno Regen Skin Deliplus FOTO: Mercadona

La principal función del colágeno es la de crear y mantener las estructuras de los tejidos, que junto a las células madre vegetales que contienen estas ampollas hacen que nuestro rostro gane en elasticidad, frescura y firmeza.

El tratamiento de Regen Skin Deliplus consiste en 10 ampollas de 20 mililitros cada una, presentados en el formato descrito anteriormente. El corte del tope es fácil aunque no deja de ser cristal, eso sí, tienen un tapón para usar en el caso de que sea suficiente con media ampolla por cada vez que las usa.

Este tratamiento, al revés que otros parecidos, no necesita guardar periodo de descanso y se puede utilizar de forma continua en todo tipo de pieles, incluso en pieles sensibles. El precio del pack de 10 ampollas de Regen Skin es de 4 euros.

En la propia página web de la cadena valenciana de supermercados se puede leer las recomendaciones de uso: siempre agitar la ampolla antes de usarla, aplicar sobre el rostro limpio y seco antes de la crema que use habitualmente, tanto por la mañana como por la noche. Solo tendrá que verter el contenido que considere necesario en la mano y distribuirlo uniformemente por la cara. Luego tendrá que masajear hasta su completa absorción y esperar resultados (no serán inmediatos) , pero seguro que su piel se lo agradecerá.