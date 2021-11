Los “riders” que siguen siendo autónomos sufren las consecuencias: deudas con Hacienda y elegir entre pagar el alquiler o la cuota

Pese al estado de aparente calma, la aplicación de la “Ley Rider” sigue generando enfrentamientos entre sindicatos, empresas del sector de las aplicaciones de reparto y trabajadores. La última muestra de ello ha sido una nueva denuncia prestada este martes por CCOO contra Glovo por incumplir supuestamente la “Ley Rider” cuando están a punto de cumplirse tres meses de la entrada en vigor de esta norma, que obliga a este tipo de compañías a contratar a sus repartidores. Sus prácticas estarían ocasionando deudas tributarias a numerosos repartidores falsos autónomos.

La central sindical ha asegurado, en un comunicado, que la mayoría de los repartidores de Glovo siguen siendo falsos autónomos. “Glovo es la única plataforma que a día de hoy sigue trabajando con falsos autónomos y lo que ha hecho de forma unilateral, además, es bajar el precio que paga por pedido entregado a los trabajadores de reparto, ya que no cobran por tiempo de dedicación a la plataforma, sino por pedido. Este es uno de los cambios introducido en en su app para intentar eliminar los indicios de laboralidad. La bajada de precios ha hecho que disminuyan los ingresos de forma importante y que estos falsos autónomos se topen con dificultades para pagar la cuota de autónomos y los abonos trimestrales del IRPF y del IVA. Algunos están en una situación tan límite que tienen que elegir entre comprar comida y pagar el alquiler o pagar la cuota, IVA, IRPF y gastos de gestoría, que ascienden a unos 450 euros al mes”, ha explicado a LA RAZÓN, Carmen Juárez, responsable de Nuevas Realidades del Trabajo y Economía Social y Solidaria.

CCOO ha asegurado que muchos de los repartidores de Glovo “se están endeudando con la Agencia Tributaria” y, al no estar al día de la cuota de autónomos, no pueden acceder a la formación subvencionada para mejorar su inserción laboral. El sindicato ha afirmado que continuará denunciando los abusos que detecte ante la autoridad laboral y no descarta movilizaciones.

Uber Eats tampoco cumple con la norma, según CCOO

El sindicato también presentado denuncias contra Uber Eats por contratar a sus empleados asalariados mediante ETT, lo que para CCOO constituye un fraude por cesión ilegal de trabajadores. Además, el sindicato ha demandado a esta plataforma de reparto por la desconexión masiva o despido colectivo que hizo a los trabajadores que permanecían como autónomos a 12 de agosto, cuando entró en vigor la “Ley Rider”. En cambio Deliveroo, que anunció su salida de España poco antes de la aplicación de la ley, sí que hizo convocatoria de ERE y se constituyó la mesa negociadora.

Con la entrada en vigor de la norma el pasado 12 de agosto, Glovo ya se situó en el centro de la polémica por su forma de adaptarse a la “Ley Rider”. A finales de julio, la empresa comunicó su intención de contratar al 20% de su plantilla y mantener como autónomos al 80% restante de “riders” (más de 10.000) gracias a varias modificaciones de la plataforma que, afirma, se ajustan a la normativa y garantizan la autonomía de los trabajadores. Esta actuación no convenció ni a los sindicatos ni a los “riders” pro-asalariados. CCOO ya presentó entonces dos denuncias ante la Inspección de Trabajo contra Glovo por presuntamente incumplir los derechos laborales de sus trabajadores y “desafiar la ‘Ley Rider’”, tanto por solo contratar al 20% de su flota como por recurrir a la subcontratación o ETT. A estas se han sumado otras cuatro denuncias durante los últimos meses, incluida la presentada este martes. “Lo de Glovo es una barbaridad”, señaló a Efe el coordinador de Turespuestasindical.es de UGT, Rubén Ranz, que acusó a las empresas de haber esperado al último momento para afrontar el cambio y de «reírse de la ley».

El día previo a su aprobación, cuando ya se conocía la postura que iba a adoptar cada una de las plataformas de reparto (Glovo mantener autónomos, Deliveroo dejar España y Uber Eats optar por la subcontratación), Daniel Gutiérrez, representante de la asociación que se posiciona a favor de que los “riders” sean trabajadores asalariados, advirtió de que “los fraudes” de las plataformas derivarían en más juicios. “Tenemos entendido las empresas no van a contratar y a cumplir con el Estatuto de los Trabajadores”, declaró el pasado mes de agosto, en línea con las pasadas y actuales denuncias de CCOO ante la autoridad laboral. “Es evidente que Glovo está incumpliendo la legislación. Uber Eats también porque los pocos que van a contratar lo harán a través de subcontratas, lo que es cesión ilegal de trabajadores, otro fraude. Aunque las empresas digan que están cumpliendo la legislación, no lo están haciendo y lo saben perfectamente”, denunció.

Tras varias denuncias contra Glovo y Uber Eats, Inspección de Trabajo ha explicado a CCOO que “están trabajando en los expedientes y que dentro de poco no quedará ningún falso autónomo dentro de estas plataformas”.