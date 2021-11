Aldi desafía a Decathlon y vende este producto para runners y excursionistas aún más barato

La cadena de supermercados alemana nos tiene acostumbrados a su sección de bazar semanal en el cual podemos encontrar multitud de ofertas, además de todo tipo de productos. Lo bueno que tiene este departamento de Aldi es que cada semana varía un par de veces y tendrá que estar atento si no quiere perderse sus precios de escándalo. Si no solo visita Aldi por sus productos lácteos, chocolates o la gran variedad de productos ecológicos que tienen a la venta en incluso especiales para veganos, podrá comprobar que puede obtener los mejores precios en utensilios de cocina, productos para el hogar e incluso ropa a precios muy recomendables.

Ahora que llega el frío y la lluvia , Aldi pone a la venta varias prendas de ropa con una calidad-precio inmejorable para que podamos seguir disfrutando del ejercicio en el exterior, ya sea para correr o hacer trekking por la montaña o simplemente pasear cerca de casa. Pero si hay algo en el departamento de bazar que nos llama la atención esta semana es un producto que se ha puesto muy de moda entre los corredores, ciclistas y los que suelen disfrutar de la montaña.

Un frontal con luz led

Aldi pone a la venta este producto a un precio que hace una clara competencia a la cadena rey de complementos para hacer deporte, Decathlon, sacando esta linterna frontal a un precio aún más bajo que las que vende el gigante francés.

El frontal o linterna frontal se ha convertido de un tiempo a esta parte en un elemento indispensable para los que les gusta practicar ejercicio al aire libre ,ahora que además anochece antes, nos puede resultar muy útil y seguro para poder correr por el parque, montar en bicicleta y que no nos pille anocheciendo. Las linternas frontales son un tipo de linterna que se coloca en la cabeza y que te permite tener las manos libres para poder realizar cualquier actividad. Otra de sus ventajas es que ilumina siempre donde diriges la cabeza, así tendrás el foco de iluminación en la misma línea de tus ojos, no tendrás que preocuparte por los puntos muertos o por crear sombras.

Lámpara frontal LED FOTO: Aldi

El frontal ya era un tipo de linterna muy utilizado en algunas áreas específicas o en algunos deportes de aventura como la espeleología, pero ahora su uso se ha diversificado y son muy utilizadas en gran cantidad de actividades como cuando vas de camping, hacer senderismo, ciclismo, pesca...

Además estas linternas frontales son muy fáciles de usar , poseen una cinta elástica que se ajusta a la cabeza con un cabezal inclinable. La lámpara frontal de Aldi además posee 3 modos de luz: 100% luminosidad para cuando necesita el foco a pleno rendimiento, un 50% de luminosidad cuando usted no necesita una luz potente y un modo SOS. Por otro lado esta linterna frontal es resistente a las salpicaduras y funciona con pilar, que no están incluidas. Pero de todo esto lo mejor es el precio, ya que se pondrá a la venta próximamente por solo 2,99 euros. Eso sí, con ese precio aseguramos que no durarán mucho en el supermercado.