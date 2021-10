Aldi te ayuda a convertirte en el mejor repostero

Los “cocinillas” se han puesto aún más de moda si cabe después del confinamiento. El tiempo que pasamos encerrados en casa nos hizo caer en la “locura” de ponernos a cocinar todo tipo de alimentos, postres y pan. Las ventas de harina, azúcar y todo tipo de instrumentos y utensilios para la cocina vivieron un auténtico boom. Pasado este tiempo aún hay muchas personas que le han cogido el gustillo a eso de cocinar y se han puesto manos a la obra, y Aldi nos trae el electrodoméstico que no puede faltar en ninguna cocina de alguien que quiera ser el mejor repostero.

El supermercado germano pone a la venta de nuevo un electrodoméstico que hará que los postres sean fáciles de realizar y que además sean deliciosos. Este utensilio será indispensable para los amantes de la repostería puesto que les facilitará las arduas tareas de remover, montar claras, amasar, pero además si es usted de los que no le gusta cocinar postres, este electrodoméstico puede servirle para muchas otras tareas en la cocina.

La batidora amasadora de Aldi está ya a la venta en todas las tiendas físicas del supermercado germano por 59,99 euros. Con esta batidora que también es amasadora llevarás las recetas de repostería o de cocina tradicional a otro nivel y tus invitados querrán que siempre seas el que haga el plato estrella.

Un electrodoméstico que será nuestro gran aliado

La batidora y amasadora de Aldi puede llevar a engaño por el nombre pero no se crean, este utensilio no se limita solo a amasar o a batir, sino que con este electrodoméstico puede además unificar todo tipo de masas, mezclar ingredientes para poder hacer cremas, pasteles, pan, e incluso rellenos para todo tipo de canapés o sándwiches. Podrá mezclar los ingredientes que desee. La ventaja principal de esta batidora y amasadora es que siempre lo hace a la misma velocidad y lo que es aún más importante, no tendrá que hacer uso de sus brazos ( y así se cansará menos) para poder seguir removiendo o montando las claras para su tarta o los pasteles que quiera hacer. La batidora y amasadora lo hará rápidamente y sin esfuerzo.

Batidora amasadora de Quigg FOTO: Aldi Aldi

Una batidora de este tipo que amasa es una herramienta importante en la cocina, sobre todo si le gusta realizar recetas de repostería o su propio pan casero. El utensilio de Aldi además viene provisto de un gancho para poder mezclar, amasar y una varilla para batir. Dispone de 6 velocidades y una potencia de 800 W.

La capacidad del bol de acero inoxidable que lleva este utensilio es de 5 litros, lo que hace de este electrodoméstico un aparato casi profesional, además cuenta con 6 funciones y una base antideslizante para mejorar la estabilidad del utensilio. El tamaño es compacto, aprox. de 39 x 31,4 x 23 cm y está disponible en varios colores, como verde o perla.

Seguro que si es usted de los que le gusta innovar en la cocina está pensando ya donde podrá colocar su nueva adquisición. Recuerde que en el bazar de Aldi los productos son por tiempo limitado, si quiere hacerse con una de estas batidoras-amasadoras no dude en ir a comprarla ya.