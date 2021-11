La mayoría de los sectores agrarios está en pérdidas

Por fin las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA han pedido a Luis Planas una reunión urgente para abordar un plan de choque que frene la crítica situación por la que atraviesan la mayor parte de las explotaciones agrarias españolas, cercadas por el importante incremento de los costes de producción y por los bajos precios en origen, lo que provoca que se encuentren en pérdidas. En un comunicado conjunto señalan que «nos encontramos ante la campaña más cara de la historia en lo que se refiere a los costes de producción, sin que los agricultores y ganaderos podamos repercutir estas tremendas subidas en el precio final al que vendemos nuestros productos». También constatan que en las últimas semanas los consumidores ya están pagando más por alimentos básicos como el pan, la leche, los huevos o el aceite de oliva; al mismo tiempo denuncian que esa subida no llega hasta el productor. Y, por las previsiones que se manejan, esto no ha hecho más que comenzar.

En su nota reiteran que los precios de los piensos para el ganado se han encarecido en cerca de un 30% en el último año, las semillas en un 20%, los abonos en un 48%, el agua en un 33% y los plásticos que se utilizan en los invernaderos en un 46%. No obstante, los incrementos más importantes son los del gasóleo, que han superado el 70 % y la energía eléctrica que ha subido el 270%. A ello hay que sumar el aumento del Salario Mínimo Interprofesional y de las cotizaciones a la Seguridad Social.

Precisamente, los ministros de Agricultura de la UE se reúnen hoy en Bruselas con un punto importante en su agenda: la evolución de los mercados agrarios y el impacto de la subida de los costes de producción. La mayoría de los socios manifestará su preocupación por el aumento del precio del gas, los abonos y los alimentos para el ganado, que perjudican a los agricultores y ganaderos comunitarios. A nivel europeo la situación es muy preocupante en el sector del porcino, con precios a la baja (en España están a punto de situarse en 1 euro por kilo) debido a la oferta excedentaria como consecuencia de los acontecimientos en China.

Luis Planas también tiene previsto plantear lo que pasa en el sector agrario de La Palma debido a la erupción volcánica, para conseguir que se mantengan las ayudas de la PAC en el futuro en las explotaciones afectadas, aunque no se pueda recoger la producción porque se han perdido las plataneras. También hay que contar con la destrucción de parcelas y de naves de empaquetado, que han quedado destruidas por la lava. No obstante, el del plátano no es el único cultivo que se está viendo perjudicado, ya que también se han perdido parcelas dedicadas al viñedo, el aguacate y otros cultivos subtropicales.