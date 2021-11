Acuerdo en Deliveroo sobre las condiciones del ERE con el que echará el cierre en España

Deliveroo llega a un acuerdo con los representantes de los trabajadores sobre las condiciones del ERE con el que la empresa de deshará de toda su plantilla y echará el cierre en España. La plataforma de reparto anunció el pasado 30 de julio su intención de abandonar nuestro país debido a la fuerte competencia en el sector y a las dificultades de viabilidad del negocio en España, argumentó por aquel entonces la compañía. Este miércoles 17 de noviembre LA RAZÓN ha tenido acceso al comunicado que se enviará a los riders y empleados por los representantes de los trabajadores en el procedimiento de despido colectivo de Deliveroo.

El acuerdo alcanzado tras “dos días de reuniones” recoge que los trabajadores recibirán un indemnización de 45 días de salario por año de servicio, con una cuantía mínima garantizada de 1.000 euros en caso de no alcanzar este importe mediante la antigüedad y el salario. “Las indemnizaciones pactadas son brutas y sobre las mismas se practicarán en su caso las retenciones por IRPF y/o seguridad social que pudieran corresponder”, subraya el comunicado. Además, “se han tenido en cuenta en el salario para el cálculo de las indemnizaciones además de los ingresos fijos y variables, conceptos adicionales como los bonus del IPO pagados a los riders en 2021 y el valor de las stock options ejercitadas para el personal de estructura”, añade la nota.

A partir de mañana la empresa ya procederá a ir comunicando las extinciones de contratos según su calendario estimativo. En cuanto al proceso a seguir, Deliveroo enviará una comunicación donde indicará la fecha exacta en que se extinguirá el contrato y que será unos días después. En el plazo máximo de 7 días, procederán a transferir el importe de la indemnización legal de 20 días por año a la cuenta corriente de los empleados. Posteriormente y en la fecha de efectos, procederán al abono de la cantidad restante hasta alcanzar el importe correspondiente a los acuerdos alcanzados. Con estas fechas sobre la mesa, la compañía podría dejar España definitivamente a finales de noviembre o principios de diciembre.

En el comunicado, los representantes de la parte social se han mostrado “satisfechos con el resultado conseguido”, ya que afirman haber logrado “el mayor beneficio para todos los afectados, con independencia de la antigüedad”.

Secuelas de la “Ley Rider”

El anuncio de la retirada de Deliveroo de España coincidió con la entrada en vigor de la “Ley Rider”—que obliga a las plataformas digitales de reparto como Deliveroo, Uber Eats y Glovo a contratar a sus repartidores como asalariados en vez de mantenerlos como autónomos—. Aunque todas las sospechas apuntaban a algún tipo de vinculación entre el anuncio y la ley, fuentes de la compañía aclararon que se trataba “de una decisión puramente empresarial que se ha tomado independientemente de la ‘Ley Rider’”. No obstante, los repartidores calificaron la noticia como una “fuga de empresas” provocada por la nueva legislación.

Gustavo Gaviria, portavoz de Repartidores Unidos, asociación que defiende que los riders se mantengan como autónomos, reitera la conexión entre la nueva legislación y el cierre de Deliveroo en España: “Hay condiciones a nivel regulatorio que propician la salida. Si llegan cinco empresas nuevas de reparto a España es evidente que no se van porque no haya mercado. La ‘Ley Rider’ ha tenido un papel determinante en la no apuesta de los inversores de Deliveroo por España, dejando con ello a 3.871 compañeros sin trabajo, la perdida de trabajos más masiva del sector hasta el momento, mientras que entre las nuevas empresas Rocket, Gorillas y Gettir no crean juntas ni 1000 puestos”. A raíz de esta enorme destrucción de empleo, Repartidores Unidos ya tiene en mente convocar manifestaciones contra el Ministerio de Trabajo, dirigido por Yolanda Díaz, CCOO y UGT, durante los próximos días por los efectos negativos que está ocasionando la “Ley Rider”.

“CCOO y UGT tienen total parte de responsabilidad en la pérdida masiva de trabajos dada su irresponsabilidad en la firma de un acuerdo sobre la ‘Ley Rider’ totalmente ideológico, carente de datos y omitiendo las advertencias tanto de economistas, de precedentes en otros países (caso de Ginebra) como de nosotros mismos que estuvimos año y medio rogándoles en casi 30 manifestaciones nacionales, que nos tuvieran en cuenta para lograr mejorar nuestros trabajos sin destruirlos”, denuncia Gaviria. “Su asesoría en el Comité Ad hoc del ERE era lo mínimo que se podía esperar de ellos, pero no por ello se exime de su responsabilidad en toda esta situación, ya que ni más faltaba que ahora tengamos que agradecer los consejos legales de quienes han propiciado la ruina de miles de familias con estas regulaciones ideológicas, destructivas y poco ambiciosas”, sentencia el portavoz de Repartidores Unidos.