Estos son los hoteles, medios de transporte y agencias de viajes que participarán en el Black Friday

El Black Friday está a la vuelta de la esquina y cada vez son más las compañías que están ofreciendo importantes descuentos para disfrutar de sus servicios. Después de meses difíciles para el sector turístico, hoteles, aerolíneas y agencias de viajes ven como una gran oportunidad este Viernes Negro para seducir a los clientes y dar un empujón a la reactivación del turismo.

La cadena hotelera Barceló, por ejemplo, ofrece descuentos de hasta el 60% para viajar a cualquiera de sus establecimientos en Europa, África, Oriente Medio y América Latina. Estas rebajas estarán disponibles para reservas desde el 22 de noviembre hasta el 1 de diciembre 2021 y para viajar hasta el 31 de diciembre de 2022. Para disfrutar de los descuentos, los interesados tendrán que introducir el código promocional BF2021 al realizar la reserva.

Meliá también ha activado descuentos en más de 250 hoteles, con cancelación y la estancia de un niño gratuitas. La oferta, activa desde el 18 de noviembre en su web, finaliza el 28 de noviembre y permite adquirir estancias rebajadas hasta diciembre de 2022. Los descuentos pueden ser de hasta el 50% en las siguientes hoteles de la marca: INNSIDE Milano Torre Galfa; Meliá Punta Cana Beach; Meliá Caribe Beach; Meliá Phuket Mai Khao; Meliá Koh Samui; Meliá Chiang Mai; Meliá Puerto Vallarta; Meliá Cozumel; Meliá Bali; ME Cabo; Paradisus Cancún; Paradisus Playa del Carmen; Paradisus Los Cabos; Paradisus Punta Cana; Paradisus Palma Real Golf & Spa resort; Paradisus Grand Cana; Paradisus La Perla; Paradisus Playa Mujeres; Sol Benoa Bali All Inclusive; Sol Kuta Bali; The Level Meliá Punta Cana Beach; The Reserve at Paradisus Palma Real.

NH Hotel Group ha anunciado ofertas de hasta un 40% de descuento durante los próximos meses en cualquiera de los hoteles de la compañía bajo las marcas NH Hotels, NH Collection, Anantara, nhow, Tivoli o Avani. La promoción de la cadena hotelera incluye hasta un 30% de descuento en aquellas reservas realizadas desde el 16 de noviembre y hasta el 30 de noviembre, ambos incluidos. Así pues, se podrá disfrutar de estancias a nivel nacional e internacional compuestas por alojamiento o alojamiento con desayuno incluido desde el 23 de noviembre de 2021 hasta el 31 de marzo de 2022. Además, los titulares de NH Rewards, el programa de fidelización del grupo, podrán disponer de un descuento adicional de hasta el 10% sobre la tarifa promocional a través de la web del grupo o su Central de Reservas, además de las ventajas exclusivas y acumulación de puntos que ya contiene.

Room Mate, la hotelera fundada por Kike Sarasola, que ha solicitado una SEPI un rescate por valor de 52 millones (aún pendiente de aprobación), del 16 de noviembre al 1 de diciembre ofrece descuentos de hasta el 40% en todos sus hoteles y edificios de apartamentos de España, Francia, Italia, Holanda, Turquía, Estados Unidos y México. Las ofertas están disponibles en las webs de Room Mate Hotels y de Be Mate y para acceder a las mismas es necesario introducir el código BLACKFRIDAY. Además, los usuarios que se suscriban a su newsletter podrán obtener un descuento adicional. En cuanto al plazo, se podrán realizar reservas para viajar hasta el 30 de junio de 2022.

La sociedad pública Paradores tampoco se ha querido perder esta maxijornada de rebajas y ha optado por lanzar descuentos del 25% en sus Cajas Regalo y la ampliación de validez hasta tres años para canjearlas. Las Cajas Regalo, que se pueden adquirir en la página web de la hotelera, son para estancias de alojamiento con desayuno o media pensión y también para sus restaurantes. En concreto, ofrecen descuentos del 25% para dos noches con desayuno para dos, otro 25% para dos noches con desayuno y almuerzo o cena para dos, un 20% para cinco noches con desayuno para dos y mesa para dos por un 15% de descuento. Este 2021 la campaña de Paradores comienza el 18 de noviembre para los Amigos de Paradores, el programa de fidelización de la hotelera, y el domingo 21 para el resto de clientes.

Viajes y agencias

En cuanto a los transportes, RENFE fue de las más rápidas, y ya lanzó billetes con precios reducidos para trayectos en Ave y larga distancia entre los días 15 y 19 de noviembre, para viajar a Madrid, Barcelona, Sevilla, Alicante, Valencia, Zaragoza, Málaga o Logroño. Pero sí ha perdido este tren de descuentos, tiene más alternativas.

Iberia ha lanzado este fin de semana descuentos para sus clientes de Iberia Plush, ofreciendo una rebaja del 15% para viajar por Europa o España, y un 10% para vuelos con destino a América. Desde ayer, la aerolínea ha ampliado estas rebajas al resto de clientes, con descuentos de hasta el 40% para 130 destinos diferentes.

Air Europa, por su parte, pone a disposición del cliente ofertas con descuentos de hasta el 25%, aplicado sobre la base de tarifa, y con una política muy favorable para realizar cambios. Podrán beneficiarse de ellos aquellos que compren vuelos nacionales, europeos e incluso transoceánicos, desde ya mismo y hasta el próximo domingo 28.

Level también participará en el Black Friday y lo hará con descuentos para todas sus rutas en Estados Unidos, Sudamérica y el Caribe, disponibles hasta el 30 de noviembre, cuando se celebra el “Travel Day” en EEUU.

Respecto a las agencias, Booking rebajará el precio de hoteles hasta un 30%, hasta el 29 de noviembre; los descuentos de Logitravel durarán hasta el Cyber Monday; y eDreams lanzará descuentos de incluso el 50% desde el 26 de noviembre y hasta el 28.