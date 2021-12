Así debes invertir el premio si te toca la Lotería de Navidad para obtener la máxima rentabilidad

El Sorteo de la Lotería de Navidad sienta las bases de su éxito en la ilusión. La ilusión de los participantes por poder hacerse con alguno de los ansiados premios que se sortearán mañana, 22 de diciembre, y cumplir una larga lista de planes entre los que se repiten hacer el viaje de sus sueños, comprar una casa, saldar deudas o ayudar a familiares. Este listado suele enfocarse a corto plazo, pero para sacar el máximo partido a estas cantidades, los especialistas en finanzas del comparador Helpmycash recopilan y explican tres opciones para invertir ese dinero según los intereses de cada persona y sacar rendimiento sobre él.

Comprar una casa o saldar la hipoteca

Poder quitarse de encima la hipoteca en un solo pago es una opción cuanto menos tentadora para los afortunados que se lleven un buen pellizco de la Lotería de Navidad de este 2021, pero quizás no sea la más rentable. Con las hipotecas a tipos muy bajos, es una buena oportunidad para solicitar una y aprovechar para adquirir una propiedad. Además, rentabilizar la parte del premio que no se use para dar la entrada de la vivienda puede dar lugar a obtener mayores ganancias. Según lo que explican expertos en el sector inmobiliario, es probable que en el 2022 suba el precio de la vivienda, por lo que adquirir una casa puede ser una buena opción para invertir.

Otra alternativa es optar por cancelar el pago de lo que quede de hipoteca. Esto puede hacerse de forma total o parcial, es decir, pagar todo lo que queda de hipoteca o una gran parte. Así se consigue que haya una deuda menor o que no haya y, sobre todo, se gana en tranquilidad para uno mismo.

“No obstante, si queda muy poco tiempo para pagar la hipoteca y ya hemos pagado casi todos los intereses (la mayoría de los intereses se pagan al principio del plazo, por el sistema francés de amortización), puede que no compense destinar el dinero a pagar la hipoteca, sino mejor a invertir. En estos casos en los que quede poca hipoteca pendiente, también hay que valorar el hecho de que, si se devuelve de golpe, se perderá el derecho a seguir desgravando las amortizaciones en la renta”, explica el comparador financiero.

Invertir entendiendo en qué

Al invertir en activos, diversificar es la clave del éxito. La explosión de la crisis sanitaria y económica en 2020 derivó en una enorme volatilidad y fluctuaciones de los mercados. En 2021, las aguas están más calmadas y los analistas se muestran optimistas de cara al 2022, pero la incertidumbre de la pandemia no se ha disipado. Precisamente por ello, los afortunados en el Sorteo de la Lotería de Navidad deben ser selectivos con sus inversiones. Invertir diversificando “es una buena opción para todos aquellos que quieren sacar buenos rendimientos al dinero que se gana con la Lotería. Eso sí, es muy importante entender lo que se está contratando y buscar información para conocer bien de qué producto se trata”, aconseja Helpmycash.com.

Como apunta Sara Gil, experta en finanzas de Helpmycash, es normal que con la emoción de recibir el dinero no se sepa bien cómo gestionar tal cantidad, especialmente si es una cifra alta, pero no hay que tomar decisiones precipitadas. Antes que nada, los premiados deben platearse las siguientes preguntas:

-¿Qué riesgo estoy dispuesto a asumir? En esto influirá el tipo de inversor que es cada uno (arriesgado o conservador). En referencia a esto, irá relacionado el producto por contratar (los hay con más riesgo y con menos riesgo).

-¿Cuánto dinero quiero invertir? El mínimo de inversión también permitirá acceder a unos determinados productos o a otros.

-¿Qué productos contrataré? Por último, habrá que pensar en los productos que se pueden contratar fácilmente en el mercado y en las últimas novedades de productos de inversión, que en ocasiones son muy interesantes para los pequeños inversores. Fuera de los típicos productos que se contrataban históricamente en los bancos, hay otros servicios como los robo advisors que permiten ahorrar en comisiones y tener acceso a buenas rentabilidades. Es bueno echar un ojo a las nuevas opciones para rentabilizar el dinero.

Ahorrar en un depósito europeo

Para los premiados que no sepan qué hacer con el dinero, pero tengan claro que no quieren arriesgarse a perderlo en inversiones que no les generan del todo confianza, también hay otra salida. Sara Gil, de Helpmycash, explica que la tercera vía para destinar el premio son los depósitos a plazo fijo, donde se sabe en cuánto tiempo vencen y qué rentabilidad se obtiene desde un principio.

“Actualmente los depósitos que ofrecen mayor rentabilidad son los depósitos de otros lugares de Europa. Una forma de contratarlos, por ejemplo, es hacerlo con la plataforma Raisin. Esta entidad facilita a los clientes españoles el acceso a depósitos de otras entidades de la Unión Europea que duplican o triplican la rentabilidad de los que se ofrecen en España, ofreciendo hasta un 1,17% TAE. Además, ofrecen la información de estos productos traducida para simplificar la contratación”, aclara el comparador financiero.