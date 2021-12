El Teatro Real de Madrid celebra este miércoles 22 de diciembre uno de los acontecimientos más esperados de año: el Sorteo Extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional. Los bombos del sorteo comenzarán a girar a las 09:00 horas (hora peninsular), y lo harán durante cuatro horas aproximadamente para repartir unos premios que este año ascienden a los 2.408 millones de euros. El Sorteo de Navidad se podrá seguir desde primera hora de la mañana en LA RAZÓN, que llevará a cabo una cobertura especial con la retransmisión en directo de los premios, el curiosidades, anécdotas y un comprobador de Lotería de Navidad.

Habrá más espacio entre los bombos, el aforo será reducido y no se podrá ingerir alimentos para que nadie tenga que bajarse la mascarilla. Toda precaución es poca para garantizar que nadie pueda contagiarse de covid durante el sorteo de la Lotería de Navidad que se celebra esta mañana en el Teatro Real de Madrid. El Comité de Expertos Sanitarios del teatro, en coordinación con Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y la Residencia de San Ildefonso del Ayuntamiento de Madrid, ha elaborado un protocolo de medidas de seguridad sanitaria y de prevención, que «vele por el bienestar de las niñas y niños que cantan los premios, de los trabajadores de Loterías, de los medios de comunicación y del público asistente».

07:03 h Loteros prevén ventas de más de 3.100 millones del Sorteo de Navidad 2021, un 15% más que el año pasado La Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administradores de Loterías (Anapal) prevé ventas de más de 3.100 millones de euros en décimos y participaciones del Sorteo de la Lotería de Navidad 2021, lo que supone un 15% más que el año anterior y recuperar niveles de venta previos a la pandemia de la Covid-19. Así lo ha dado a conocer la asociación, que ha destacado que, tras las últimas compras de las semanas previas al sorteo, las administraciones rondarán los 150 millones de décimos vendidos para ‘El Gordo’ de Navidad. En este sentido, ha destacado que este sorteo es “el más significativo” para Loterías y Apuestas del Estado (Selae), ya que supone más de 30% del total anual de recaudación en juego público. Entre el 80 y el 90% de los décimos vendidos para ‘El Gordo’ lo comercializa la red de ventas profesional que integran las Administraciones de Loterías.

07:00 h Estos son todos los premios de la Lotería de Navidad 2021 El premio del Gordo de la Lotería de Navidad 2021 es de 4 millones de euros a la serie, lo que significa que cada a cada décimo le corresponden 400.000 por décimo o lo que es lo mismo 20.000 por euro jugado. El segundo premio, otorga 1.250.000 euros por serie (125.000 por décimo o 6.250 por euro), y el tercero es de 500.000 euros por serie (50.000 por décimo o 2.500 por euro jugado). Además, los que tengan en su poder alguno de los dos cuartos premios que resulten ganadores, tendrán derecho a un premio de 200.000 euros por serie (20.000 por décimo, 1.000 por euro jugado). Los ocho quintos premios también provocarán la alegría en distintos puntos de la geografía española con 60.000 euros por serie (6.000 por serie, 300 por cada euro jugado). En el caso de que ninguno de los décimos o participaciones que tenga en su poder resulte agraciado, siempre le quedará comprobar la pedrea de la Lotería de Navidad 2021, que corresponde a 1.794 números y con los que se pueden ganar 1.000 euros por billete (sí, esa de los miiiiiiil euroooos que resuena durante todo el sorteo), 5 euros por euro invertido.

A diferencia del año pasado en el que el Teatro Real permaneció vacío, el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2021 se celebra con aforo reducido de público. Loterías y Apuestas del Estado, la Residencia de San Ildefonso y el Teatro Real han elaborado un protocolo de seguridad con varias medidas que “tratan de equilibrar la seguridad sanitaria con asistencia de público de forma testimonial, ya que su presencia aporta alegría y color al sorteo”

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, al igual que ocurre con cualquier otro evento con un resultado sobre el que no tenemos ningún control, es la ocasión perfecta para que surjan infinidad de supersticiones. Al fin y al cabo, no hay trampa ni cartón, es puro azar. Ni siquiera somos capaces de encontrar una fórmula matemática que nos acerque un poco al premio. Y si no hay una forma de aproximarse al problema desde la lógica... quizás debamos intentarlo de otras maneras:

En el año 2018 s aprobó una nueva regulación que cambió la forma de recaudar por parte de Hacienda. Con entrada en vigor en 2019, todos aquellos premios de hasta 20.000 euros están exentos de pagar el gravamen por haber resultado ganador en un sorteo.

Administración número 67. Doña Manolita. Celebración del primer premio, del gordo de la Lotería de Navidad FOTO: Cipriano Pastrano / La Razón

Han pasado ya más de 200 años desde que se celebró el primer Sorteo Extraordinario de Navidad de Lotería Nacional. Esta larga historia hace que sea una de las tradiciones más extendidas en nuestro país. El sorteo es parte de nuestra Navidad, su historia nos trae infinidad de recuerdos, y es símbolo de ilusión y buena suerte. Además, es el sorteo más importante del organismo Loterías y Apuestas del Estado, pues supone un 30 % de la facturación anual.

06:30 h A partir de las 8:30 se constituye la junta que preside el evento y a continuación se muestran las bolas, se depositan en la tolva (recipiente transparente que se utiliza para trasladar las bolas) y se reparten en los dos bombos: el grande con los números y el pequeño con los premios. Una vez finalizado todo este proceso, normalmente sobre las 09:00, da comienzo el sorteo.

Todas las combinaciones entre el 00000 y el 99999, tienen las mismas probabilidades de ganar el gordo en la Lotería de Navidad. Sin embargo, la suerte es caprichosa y ha hecho que algunas cifras hayan salido premiadas en más ocasiones que otras.

Niños de San Ildefonso cantando los números ganadores y los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional 2019 FOTO: Cristina Bejarano / La Razón

Las mil primeras veces que escuchamos esto durante el Sorteo Extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional tiene su gracia... y es hasta simpático... al fin y al cabo los niños de San Ildefonso son solo eso... niños. Y cualquier cosa que hagan los niños siempre viene acompañada de cierto grado de ternura... pero cuando lo han cantado 1.001 veces, el cántico de ¡MIIIIL EEEEEEUROOOOS! empieza a resultar un poquito monótono.