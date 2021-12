Dos de cada tres autónomos aún no se han recuperado y la mitad no lo hará hasta 2023

A escasos días de finalizar 2021 y con la incidencia disparada de Covid-19, dos de cada tres autónomos, el 66,1%, afirma estar aún lejos de la recuperación de su actividad y volver a una situación previa a la pandemia, según el XIII Barómetro de Autónomos de ATA. Este es uno de los principales resultados que se extraen de una encuesta realizada por ATA sobre la previsión que tienen los autónomos respecto a sus negocios de cara a los próximos meses y la valoración que hacen de las ayudas existentes que se han ido poniendo en marcha. Cuatro de 10 autónomos (44,1%) consideran que la subida de impuestos es la principal amenaza para la recuperación de su negocio, mientras que uno de cada cuatro (26,9%) estima que el alza de los precios de la luz de la luz está poniendo en serio peligro la supervivencia de su actividad.

“Si algo ha puesto de manifiesto estos casi dos años de pandemia es que no hemos sido capaces de anticiparnos a la misma, hemos ido por detrás. Las ayudas directas han sido un fracaso y no han llegado a los autónomos. Lejos de apoyar y tomar medidas que ayuden a los autónomos a salir adelante, ahora nos pretenden castigar con la subida de la cuota de autónomos y del SMI. No es el momento de ponernos zancadillas” afirma Lorenzo Amor, presidente de ATA, en la presentación del XIII Barómetro de ATA.

Preguntado por la reforma laboral, Amor ha afirmado que las próximas 24-48 horas serán clave. “La negociación de la reforma laboral está tan cerca del acuerdo como del desacuerdo. Las próximas horas son clave. Nosotros vamos a seguir desde la CEOE negociando para buscar un acuerdo que venga a cumplir el hito al que se ha comprometido España con la Unión Europea, aunque lo tenemos claro: vamos a rechazar cualquier propuesta o aspecto que no sea bueno para la economía del país”, ha declarado. “Nos estamos jugando la competitividad del país en los próximos años”, ha destacado.

Situación de su negocio actualmente

El 31,1% afirma ya haberse recuperado y del 66,1% de los autónomos que reconoce no haber alcanzado la recuperación del negocio, seis de cada 10, el 60,9% afirma que la bajada de la facturación es aún superior al 50%, de los que el 22,3% afirma que a día de hoy aún registra una bajada del 75% del negocio si se compara con cifras anteriores a la pandemia. Además, de ese 66,1% que no ha logrado recuperarse, tres de cada 10, el 30,2%, no descarta tener que cerrar su negocio, incluso el 8,2% ve su situación tan mala que afirma que tendrá que cerrar. Por el contrario, la mayoría, a pesar de no ha recuperado toda su actividad, afirma que no se plantea cerrar.

La mitad de los autónomos, el 47,2%, prevé que su negocio no se recuperará al menos hasta 2023, de los que el 11,2% apunta a 2024 como el año en el que logrará recuperar su actividad a niveles prepandémicos, porcentaje éste que empeora con respecto al barómetro de septiembre de 2021, cuando era del 8,4% el porcentaje de autónomos que señalaba la recuperación de su negocio en 2024.

Por otro lado, uno de cada tres autónomos (el 36,4%) sufre morosidad, tanto pública como privada, o ambas, porcentaje que ha aumentado con relación al anterior barómetro (32,1%).

Medidas del Gobierno para ayudar a la recuperación

En cuanto a las medidas aplicadas por el Gobierno para ayudar a recuperar la actividad de este colectivo, los autónomos opinan que han sido un auténtico fracaso. Los autónomos suspenden el paquete de ayudas de 7.000 millones de euros aprobado por el Gobierno y lo valoran con un 2,8% sobre 10, porcentaje idéntico a septiembre de 2021. Es más, siete de cada 10 autónomos, el 70,6%, suspende las medidas, de los que el 40,96% les da la valoración más baja posible.

Si en verano, más de la mitad de los autónomos señalaban que cuando salieran las ayudas directas las iba a solicitar, las trabas que ponen para poder acceder a las mismas muestran una realidad muy distinta: únicamente el 14,2% de los autónomos encuestados afirman haber solicitado la ayuda. Porcentaje que ha subido ligeramente del 9,7% registrado en septiembre como consecuencia de las ampliaciones de las comunidades autónomas y la flexibilización o ampliación de algunos requisitos. La gran mayoría que no las han pedido argumentan que no tienen gastos para justificarlos, que su actividad no ha caído más de un 30%, que los trámites burocráticos son muy elevados o que tuvieron pérdidas en 2019 y no puede acogerse a las mismas.

Perspectiva de los autónomos para 2022

Las perspectivas de cara a los próximos meses no son precisamente halagüeñas. Tres de cada 10 autónomos (29,2%) prevé que su actividad disminuya de cara a los primeros meses de 2022, tal y como cierra 2021. El 42,8% de los autónomos encuestados considera que su facturación no variará en lo que resta de 2021 y un 17,5% se muestra optimista y espera ver aumentar su facturación en los próximos meses.

Sin duda 2021 se cierra como año complicado para el colectivo, en el que el 12,9% de los autónomos ha tenido que reducir plantilla y el 10,7%, en torno a 300.000 autónomos, prevé hacerlo en los próximos meses si no cambia la situación actual.

Subida de las cotizaciones y más cargas fiscales

“El 2022 comienza con un nuevo palo para los autónomos. La subida de las bases de cotizaciones llega en un mal momento sin consenso con las asociaciones de autónomos”, ha denunciado Lorenzo Amor.

Dada la actualidad y la tan comentada subida de impuestos y cotizaciones hemos querido conocer la valoración del colectivo sobre la subida de las cotizaciones a la Seguridad Social anunciada por el Gobierno, así como el aumento de la base mínima por la que cotizarán los autónomos en 2022.

El 78,5% de los autónomos se posicionó claramente en contra de subir las cotizaciones a la Seguridad Social, de los que el 45% señala que no se puede permitir un aumento de gastos en su negocio y un 33,5% no cree que esta medida sea necesaria, y menos en este momento.

Otra de las cuestiones que se ha preguntado desde el Barómetro del Trabajo Autónomo de ATA es su postura ante una la subida de impuestos planteada por el Gobierno. Y aquí, nuevamente y como ha sucedido con la subida de las cotizaciones, ha habido una respuesta unánime: nueve de cada 10 autónomos, el 88,8% considera que el colectivo no puede actualmente con más cargas fiscales. Frente a esta opinión, un 5,3% de los autónomos encuestados considera que ahora, y a pesar de todo, es necesaria dicha subida presentada por el Gobierno.

La subida de impuestos (44,1%) y la subida de la luz (26,9%, el equivalente a 800.000 autónomos) se sitúan como las principales situaciones que ponen en peligro la supervivencia de los negocios de los autónomos y pequeños empresarios. El 13,8% señala que es la falta de ayudas para frenar esta crisis que ha provocado la pandemia de la Covid-19 lo que más afecta a la continuidad de su negocio.

Autónomos mal valorados por la población y maltratados por la Administración

Para finalizar este XIII Barómetro de ATA se ha añadido un último bloque sobre la concepción social del colectivo autónomo. La conclusión unánime a la que han llegado los autónomos encuestados (91,6%) es que la figura del autónomo no está bien valorada socialmente.

La Administración se gana otro suspenso en la valoración de su comportamiento respecto al autónomo. En general, obtiene un 2,75 sobre 10 en cuanto a la burocracia y la agilización de trámites y ayuda a la realización de los mismos, la flexibilidad de las administraciones públicas y las medidas y normativas para la regulación de distintas materias que afectan al colectivo.