Casas subastadas: cómo comprarlas, cuánto se ahorra y otras ventajas

Si por fin ha conseguido ahorrar lo suficiente para dar la entrada de una vivienda pero su presupuesto sigue siendo ajustado, una opción que merece la pena contemplar son las subastas de casas. Esta “es una forma de acceder a una vivienda más económica, ya que puede llegar a ser incluso un 30% más barata”, explica Fotocasa.

El portal inmobiliario Fotocasa explica que la casas en subasta “son el resultado de un proceso judicial que comenzó cuando una persona no pudo hacer frente al préstamo de la hipoteca. En esos casos, la vivienda se confisca y se pone en venta para cancelar parte de la deuda contraída. El valor mínimo para sacar una vivienda a subasta debe ser del 70% para que el deudor recupere la mayor cantidad posible y devuelva menos al acreedor”. La gran ventaja de este modelo actualmente es que se puede participar una subasta por internet, a través de empresas especializadas o a través del BOE, tras un real decreto aprobado en pandemia que buscaba reducir la saturación de los juzgados.

¿BOE o empresas especializadas?

En el caso de empresas especializadas, la información es más completa, apunta Fotocasa. Incluyen, entre otros datos, descripción, ficha del catastro, nota simple, fotos, contrato de alquiler en caso de que haya, cargas tributarias, gastos de comunidad… En muchas ocasiones funcionan como si fueran una inmobiliaria más, incluso ofrecen visitas al inmueble. Mientras que si se opta por participar en una subasta del BOE el proceso se complica algo más, ya que “para que el proceso se lleve a cabo correctamente, el secretario judicial correspondiente debe encargarse de que todos los contenidos se carguen en la web, y la información que se proporciona es muy simple”. Otra opción es recurrir a la plataforma para comprar inmuebles y pujar en subastas lanzada en 2016 por el Consejo General de Procuradores de España (CGPE). Esta herramienta es fácil de usar y recopila viviendas procedentes de concursos de acreedores, herencias, divorcios o ejecuciones hipotecarias.

Cómo comprar casas en subasta

Solo hay un único requisito para participar para adquirir casas en subastas de bancos: ser una persona física o jurídica. El siguiente paso para comprar una casa en subasta es entrar en la página del BOE utilizando el certificado digital o a través del sistema Cl@ve de la administración electrónica, o en el caso de las plataformas de empresas especializadas, registrarse siguiendo todos los pasos.

La puja comienza en el momento en el que se publica el anuncio y dura 20 días. Durante ese tiempo, los interesados deben hacer una oferta y depositar una fianza, que suele ser del 5% del valor de la vivienda. Pasados los 20 días, se comunica cuál ha sido la mejor puja al ganador. “Después, se acuerda entre las partes el día para la firma de la escritura, para la cual se necesitan: los testimonios en el juzgado, una documentación que verifica que el activo ha sido subastado y se puede adjudicar, y todo el papeleo restante para que no haya incidencias en el registro de la propiedad”, aclara Fotocasa.

Una vez superado este periodo de tiempo y sus trámites, hay otro margen de 20 días para abonar la cuantía restante, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, además de liquidar los honorarios del registrador y notario.

Pero cuidado, “en el caso de que el ganador no esté interesado, no se le devolverá la fianza”, avisa el portal inmobiliario. Mientras que aquellos que no hayan ganado la puja recibirán de vuelta el depósito.

Ventajas de comprar una vivienda en una subasta

La principal ventaja de comprar en subastas de casas de bancos es el ahorro, que puede ser de entre el 10 y el 20% de media respecto a métodos de compra más tradicionales. No obstante, “hay que tener cuidado porque se considera el valor de la tasación, que puede ser superior al del mercado”, advierte Fotocasa.

Otro punto positivo de este sistema de compra es que no existe riesgo de fraude, porque toda la información está disponible en el portal de venta. Además, los trámites se reducen considerablemente, al no tener que realizar tasación porque esta ya estaría realizada por la entidad bancaria y al no tener que pagar comisiones a ningún agente porque la compra se realiza en el contexto de un pleito. Y en cuanto a la fianza del 5%, en caso de no disponer de dicha cantidad, se puede solicitar un préstamo o hipoteca.

“En definitiva, adquirir una casa en subastas implica un gran ahorro frente a una adquisición más tradicional. Pero a veces puede ser difícil acceder porque muchos profesionales pujan por las mejores oportunidades”, concluye Fotocasa.